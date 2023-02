Obyvatelia obce Močenok nesúhlasia s výstavbou spaľovne odpadu

Močenok 14. februára (TASR) - Obyvatelia Močenka v okrese Šaľa nesúhlasia s výstavbou spaľovne odpadov neďaleko ich obce. Voči plánovanej výstavbe sa pripravuje petícia, obecní poslanci zvažujú aj vypísanie referenda.



Investíciu v hodnote približne 120 miliónov eur chce realizovať spoločnosť ewia. Centrum, ktoré má vyrásť medzi Šaľou a Močenkom, plánuje ročne spracovať približne 130.000 ton odpadu. Vytvoriť sa v ňom má 200 nových pracovných miest. "Nový závod plánuje dotrieďovať a upravovať jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu. Ten, ktorý nebude vhodný na recykláciu, bude energeticky zhodnocovaný. To je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie," uvádza sa v popise činnosti CCE.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ešte v januári súhlasilo s výstavbou spaľovne podľa variantu číslo dva, ktorý počíta s umiestnením prevádzky bližšie k Močenku. "To pobúrilo obyvateľov obce. Ako reakciu na tento krok zvolala skupina obecných poslancov na 8. februára mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Jeho cieľom bolo informovať občanov a diskutovať o možnosti zrušenia tejto investície," uviedol člen petičného výboru proti výstavbe spaľovne (CCE) Šaľa Michal Toma.



Podľa jeho slov prišlo na zastupiteľstvo niekoľko desiatok ľudí, ktorí starostovi Močenka Romanovi Urbánikovi vyčítali slabú informovanosť. "Ten im oponoval, že obec informovala v súlade so zákonom. Na mimoriadnom zastupiteľstve odzneli aj vulgarizmy, obecní poslanci chcú referendum. Občania sa obávajú toxických látok aj dovozu odpadu zo zahraničia," zhrnul priebeh rokovania obecného zastupiteľstva Toma.



Podľa jeho slov má projekt spaľovne viacero nedostatkov. "Poukázal na to odborný posudok vypracovaný Ladislavom Hegyim a Jindřichom Petrlíkom. Ide napríklad o zastaraný spôsob merania toxických dioxínov, problémom je tiež neplnenie povinných kritérií pre najlepšie dostupné technológie či nedostatočné špecifikovanie, ako bude prevádzkovateľ nakladať s toxickým popolom, popolčekom a škvarou. Vzhľadom na záťaž životného prostredia neponúka investor takmer žiadne kompenzácie. Vytvorenie niekoľkých desiatok pracovných miest nie je dostatočný benefit," skonštatoval Toma.



Obecné zastupiteľstvo v Močenku sa napokon k projektu oficiálne nevyjadrilo, na vyslovenie nesúhlasu s investíciou chýbal podľa Tomu jeden hlas. "Niektorí poslanci svoje zdržanie sa pri hlasovaní zdôvodňovali tým, že by rozhodovanie radšej nechali na občanoch v rámci miestneho referenda. Po neprávoplatnom referende v Trnovci nad Váhom by tak išlo už o druhé referendum, v ktorom by ľudia mohli odmietnuť výstavbu tejto spaľovne," povedal Toma.



Ako pripomenul, proti investícii sa už búrili aj obyvatelia Šale a okolitých obcí. "Niekoľko tisíc ľudí podpísalo petíciu, desiatky z nich zaslali pripomienky v rámci konania EIA a svoj názor vyjadrili aj na verejnom prerokovaní. V lete 2021 aktivisti dokonca vytvorili živý nápis Stop spaľovni," doplnil Toma.