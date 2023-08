Víťazstvo si z Gorazdovho Močenku odniesli študenti Akadémie umení

Močenok 1. augusta (TASR) - Inscenácia Dedko a ja v podaní študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici získala prvenstvo z 31. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa skončil v Močenku v okrese Šaľa. Ocenenie za autentické režijné postupy získal Martin Bašista. Ocenenie za najlepší herecký výkon si z festivalu odniesla Anežka Hudačková v monodráme Hniezdo. Súbory odohrali počas festivalu šesť súťažných a dve nesúťažné divadelné predstavenia, informovali organizátori festivalu obec Močenok a OZ Krediv.



Festival sa začal 23. júla a vyvrcholil pontifikátnou svätou omšou v Gorazdove v nedeľu 30. júla, ktorú celebroval František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek SR. Podujatie bolo zaradené aj do kalendára podujatí v rámci aktuálne prebiehajúceho Roka kresťanskej kultúry 2023 - 2024, ktorý bol vyhlásený na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre pri príležitosti 1160. výročia ich príchodu na naše územie.



Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je už tradične duchovný program, nechýbajú tvorivé dielne, rozbory súťažných divadelných predstavení i spoločenské stretnutie organizátorov, divadelníkov a ďalších účastníkov. Počas tohtoročného festivalu bol otvorený nový náučný chodník svätého Gorazda.



Festival vznikol v roku 1993 ako Celonárodný festival biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. V nasledujúcich rokoch sa na ňom prezentovalo množstvo divadelných súborov z domácej i zahraničnej scény, stovky účastníkov, ktorí sa pasívne, ale i aktívne zapájali do činností v rôznych tvorivých dielňach. Jeho poslaním je osveta kresťanského divadla, no predovšetkým úcta k sv. Gorazdovi, žiakovi vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Jeho najpravdepodobnejším rodiskom je práve osada Gorazdov, ktorá je súčasťou obce Močenok.