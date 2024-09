Modelová škola Alma začala školský rok s 32 prvákmi v dvoch triedach

Zvolen 2. septembra (TASR) - Modelová škola Alma vo Zvolene začala v pondelok školský rok 2024/2025 s dvomi triedami prvákov, v ktorých je spolu 32. Všetkých žiakov je v tomto zariadení v súčasnosti spolu 192. TASR to v pondelok počas otvorenia školského roka povedal programový riaditeľ školy Juraj Hipš.



Dodal, že učiteľov v tejto škole je 24. Niektorí v nej so svojou prácou pokračujú. Pribudla však podľa neho približne jedna tretina pedagógov. Zároveň budú v škole pracovať aj dvaja sociálni pedagógovia, špeciálna pedagogička i školská psychologička.



Modelová škola využíva najnovšie poznatky pri vzdelávaní detí a inovatívne pedagogické postupy. Do vzdelávacieho procesu zavádzajú aj program s názvom Emocionálny kompas. Posilniť má budovanie priateľského prostredia v škole. Riaditeľ poznamenal, že jednou z priorít školy je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí. "Na škole implementujeme program Krajina čitateľov, ktorého súčasťou je aj budovanie triednych knižníc a mentoring pre učiteľov," zdôraznil.



Almu vo Zvolene od tohto školského roka zriaďuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vznikla v priestoroch Základnej školy na Jilemnického ulici, ktorá tak zanikla. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva. Viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút-Šťastný vtedy uviedol, že v posledných rokoch klesal počet žiakov tejto základnej školy. Primátor Vladimír Maňka informoval, že zo 450 detí klesol ich počet postupne na 186, vlani mala škola 13 prvákov.



Živica bude mať prenájom priestorov za jedno euro ročne na 20 rokov. Budova však aj naďalej ostáva majetkom mesta.