Modelové koľajisko na strednej škole v Košiciach predvádza vláčiky

Košice 19. júna (TASR) – Elektrické vláčiky jazdiace po modelovom koľajisku môžu tento týždeň obdivovať návštevníci na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej v Košiciach. Malé vlakové súpravy tam budú premávať každý deň od pondelka do piatka (23. 6.) od 16.00 do 19.00 h. Vstup pre verejnosť je voľný, informovala škola.



Akcia pod názvom Šantenie s vláčikmi sa koná v priestoroch dopravnej priemyslovky na Hlavnej ulici 113. Deti sa budú môcť aj aktívne zapojiť do riadenia modelovej železničnej prevádzky.



"Malá krajina s jazdiacimi vláčikmi mala pôvodne slúžiť iba pre žiakov školy ako učebná pomôcka vo výukovom procese. Od roku 1994 ju pravidelne sprístupňujeme aj verejnosti. Rozsiahla klubová zbierka obsahuje takmer 560 modelov, preto dokážeme na koľajisku denne obsluhovať minimálne 20 vlakových súprav, ktoré budeme v priebehu týždňa obmieňať," priblížil vedúci železnično-modelárskeho klubu Martin Balkovský.



Školské modelové koľajisko je v mierke 1:87 a jeho história siaha do roku 1975. V prevádzke ho udržujú a vylepšujú dospelí nadšenci a žiaci z košických základných a stredných škôl. Členmi klubu sú aj niektorí mladí železničiari z Košickej detskej historickej železnice.



"Vzájomne spolupracujeme už niekoľko rokov, pretože nás spája rovnaký cieľ. Spoločne sa snažíme rozvíjať záujem detí o železnicu. Niektorých to očarilo natoľko, že okrem služieb v Čermeli sa venujú aj modelovým vláčikom, čo im tiež napomáha v spoznávaní železničnej terminológie, ale aj zdokonaľovaní svojej manuálnej zručnosti," uviedol riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský.