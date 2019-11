Moderné oddelenie pre mamičky a bábätká v Trstenej bude od júna 2020

Trstená 12. novembra (TASR) – V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (HNsP) v Trstenej vzniká moderné oddelenie pre nastávajúce mamičky a bábätká. Rozsiahlou rekonštrukciou a vybudovaním prístavby sa podarilo zabezpečiť prostredie, ktoré umožní nepretržitý kontakt novorodenca s matkou. Realizácia projektu bude pokračovať aj najbližšie mesiace, moderné gynekologicko-pôrodnícke pracovisko by podľa riaditeľa HNsP Mariana Tholta mohlo fungovať od júna budúceho roka.



Prestavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je rozdelená do troch častí, dve sú financované zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a jedna z fondov Európskej únie. Doposiaľ sa preinvestovalo 1,8 milióna eur a ďalšie investície na zdravotechniku a materiálno-technické vybavenie sú v príprave.



"Toto oddelenie dlhodobo vykazuje najvyššiu pôrodnosť v rámci Slovenska na spádovú oblasť, z čoho mám veľkú radosť. Je to tou najlepšou referenciou kvality poskytovaných služieb. Preto chceme vybudovať moderné gynekologicko-pôrodnícke pracovisko, ktoré bude spĺňať tie najvyššie štandardy. Verím, že to ocenia najmä rodičky," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podľa riaditeľa HNsP sa v dvoch oravských nemocniciach za rok narodí asi 1750 detí. Napriek tomu pôrodnica v Trstenej za 71 rokov prešla len drobnými rekonštrukčnými úpravami. "Najmä vďaka sponzorom sme získali toľko financií, že sme mohli kúpiť prístrojovú techniku, ktorú nemajú ani veľké nemocnice. Hendikepom boli pre nás však staré nevyhovujúce priestory. Na základe veľmi dobrých výsledkov v oblasti gynekológie a pôrodníctva sme splnili všetky podmienky na to, aby sme sa mohli uchádzať o financie. Pomohol nám aj Žilinský samosprávny kraj, v konečnom dôsledku získali 4,2 milióna eur," ozrejmil pre TASR Tholt.



S projektovou fázou modernizácie začali podľa Tholta zhruba v roku 2016. "Vedeli sme, že v súčasných priestoroch sa nebudeme môcť pohybovať, museli sme počítať aj s prístavbou. Sústredili sme sa aj na rekonštrukciu všetkých starých priestorov, ktoré doteraz fungovali, či už na gynekológii alebo v pôrodnici. Realizácia projektu sa začala v polovici roku 2018. V roku 2019 sme už za pol cestou a zhruba v júni 2020 by celý projekt vrátane zariadenia, prístrojovej techniky a kompletného vybavenia mohol fungovať," predostrel riaditeľ nemocnice.



Podľa Jurinovej má ŽSK vízie do budúcnosti aj v ostatných regionálnych nemocniciach. "Boli by sme radi, keby v Dolnom Kubíne bolo centrum ortopédie a napríklad v Liptovskom Mikuláši sa budeme zameriavať na oftalmológiu," dodala.