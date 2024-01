Pôrodnícke oddelenie Liptovskej nemocnice už využívajú prvé rodičky

Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) - Zrekonštruované pôrodnícke oddelenie Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši už využívajú prvé rodičky. Investícia do obnovy sa vyšplhala na 200.000 eur. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová v utorok pre TASR uviedla, že modernizácia má priniesť vyšší komfort pre rodičky.



Pôrodnica disponuje piatimi dvojlôžkovými a dvomi nadštandardnými izbami, dvomi pôrodnými a jednou operačnou sálou, a tiež izbou pre neaktívnu fázu pôrodu. V rámci rekonštrukcie vybudovali aj izbu pre prirodzený pôrod.



"Ako prvé sme vymenili okná na celom oddelení, následne sme zrekonštruovali šesť kúpeľní, vymenili podlahy, zariadenie, nainštalovali nové ochranné prvky," vymenovala riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková. Na pôrodných sálach pribudla nová posteľ a obnovili aj inventár oddelenia.



Liptovská pôrodnica ponúka individuálny prístup k rodičke. "Ako jedna z mála pôrodníc disponuje pôrodným systémom Multitrac a podporuje prirodzený pôrod inšpirovaný fyzioterapeutom," dodala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková. Počas pôrodu poskytujú rodičkám možnosť využiť aromaterapiu či bylinnú náparku.



Celková investícia do rekonštrukcie oddelenia predstavuje 201.327 eur. ŽSK sa na stavebných úpravách podieľala čiastkou 73.000 eur. Vlastné zdroje nemocnice a sponzorské dary predstavujú viac ako 128.000 eur. "Po modernizácii JIS, vybudovaní nového urgentného príjmu a očného pavilónu je zrekonštruovanie pôrodníckeho oddelenia v Liptovskej nemocnici ďalším prejavom našej snahy o to, aby sme mali spokojných nielen pacientov, ale aj personál," podotkla Jurinová.