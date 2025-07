Modernejšie osvetlenie budú mať v Martine ako prví obyvatelia Ľadovne

Martin 24. júla (TASR) - Projekt komplexnej obnovy sústavy verejného osvetlenia v Martine za takmer 4,2 milióna eur sa zatiaľ realizuje podľa plánovaného harmonogramu a bez väčších technických problémov. Ako počas štvrtkového kontrolného dňa poznamenal primátor Ján Danko, už o niekoľko dní bude dokončená modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Ľadoveň.



Projekt počíta s výmenou takmer šiestich tisícok svietidiel v celom meste. „V mestskej časti Ľadoveň je kompletne vymenené pôvodné osvetlenie za LED svietidlá, čo je 515 svietidiel. Ďalej pokračujeme v mestskej časti Sever, kde sme približne v polovici a máme vymenených asi 300 svietidiel. Od budúceho týždňa začneme s výmenou svietidiel v mestskej časti Stred, konkrétne na pešej zóne,“ priblížil aktuálny stav Jaroslav Mlynčok z dodávateľskej spoločnosti IS - Industry Solutions.



Podľa jeho slov investičnú akciu zatiaľ nesprevádzajú žiadne výraznejšie technické problémy. „Plánované ukončenie je na konci marca budúceho roka a termín odovzdania stavby je 8. apríla 2026. Ak bude tempo prác pokračovať ako doteraz, tak modernizáciu dokončíme v skoršom termíne,“ prisľúbil Mlynčok.



Martinský primátor Danko poukázal na skutočnosť, že ročné náklady radnice len na elektrickú energiu pri prevádzke verejného osvetlenia sa pohybujú na úrovni jedného milióna eur. „Podľa odhadov by rekonštrukcia mala priniesť šetrenie až na úrovni 60 percent, ale budeme spokojní, ak sa dostaneme na úroveň 40 percent. Už to bude mať obrovský prínos pre mesto,“ skonštatoval Danko.



Doplnil, že práve usporené náklady umožnia martinskej radnici jednoduchšie splácať úver z Environmentálneho fondu, ktorý pri rekonštrukcii využíva. „Ten úver je v celkovom objeme päť miliónov eur, pričom na osvetlenie vyčerpáme 4,2 milióna eur, a splatnosť úveru je 20 rokov. Celý úver by mal byť bez problémov splácaný zo šetrenia nákladov na elektrickú energiu,“ uzavrel martinský primátor.