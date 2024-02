Modernizácia cesty II/503 v Senci má zvýšiť jej kapacitu

Bratislava 6. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil verejné obstarávanie na dokumentáciu pre modernizáciu cesty II/503 v Senci. Mala by sa rozšíriť na štvorpruhovú. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 300.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Modernizácia cesty má zabezpečiť zvýšenie jej kapacity v úseku medzi diaľničnou križovatkou D1-Senec a križovatkou ciest II/503 a III/1062 v Senci rozšírením na štvorpruhovú komunikáciu. Dĺžka riešeného úseku je vyše 1,4 kilometra.



"Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru a zabezpečenie bezpečnostného auditu," uviedol kraj v oznámení.



Modernizácia cesty nadväzuje na ďalšie dve samostatné stavby. Prvou je rekonštrukcia diaľničnej križovatky Senec s cestou II/503 v rámci rozšírenia diaľnice D1 na osempruhovú a druhou je rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/503 a III/1062. Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 19. februára.