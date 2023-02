Modernizácia cesty pri Ľubeli by sa mala začať v blízkom období

Ľubeľa 21. februára (TASR) - Modernizáciu úseku cesty I/18 medzi obcou Ľubeľa a Liptovským Mikulášom by mali spustiť v blízkom období. Zhotoviteľ už vlani na jeseň začal s prípravnými prácami, od 1. marca bude pokračovať v zmysle schváleného harmonogramu. Pre TASR to potvrdil Martin Guzi z komunikačného oddelenia Slovenskej správy ciest (SSC).



"Zmluvné ukončenie stavby je plánované do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska, ku ktorému došlo 6. októbra minulého roka. Do lehoty výstavby sa nezapočítava zimné obdobie od začiatku decembra do začiatku marca nasledujúceho kalendárneho roka," priblížil Guzi.



Doplnil, že v úseku stavebných prác budú obmedzenia. Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu. Riadiť ju budú školení pracovníci alebo svetelná signalizácia.



Na nutnosť rekonštrukcie štátnej cesty už niekoľko rokov poukazuje Združenie miest a obcí Liptova. Petíciu za jej opravu v roku 2017 podpísalo vyše 2000 ľudí. Prvý sedemkilometrový úsek medzi Liptovským Michalom a Ľubeľou sa podarilo opraviť ešte v roku 2018. Obnova vtedy stála 1,4 milióna eur.



Zvyšný úsek od Ľubele po Liptovský Mikuláš v dĺžke približne desiatich kilometrov plánujú modernizovať komplexnejšie. "Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky zvýšime výmenou a doplnením dopravných značiek, montážou záchytných bezpečnostných zariadení, výmenou krytu vozovky a jeho zosilnením vo vybraných úsekoch, sfunkčnením odvodňovacieho systému a tiež realizáciou nespevnených krajníc," uviedol Guzi. Súčasťou projektu je aj obnova autobusových zastávok, úprava križovatiek a rekonštrukcia dvoch mostov.