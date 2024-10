Finišuje modernizácia ciest medzi Hertníkom a Kľušovskou Zábavou

Bardejov 7. októbra (TASR) - Strategický cestný uzol do obcí Hertník, Šiba a Kľušovská Zábava získava novú podobu. Vďaka investícii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vo výške 2,8 milióna eur tu prechádza komplexnou obnovou 5,1 kilometra dlhý úsek. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, rekonštrukcia úseku aktuálne vstupuje do svojho finále a s časovým predstihom. Plánované ukončenie stavebných činností na ceste je v novembri.



Rekonštrukcia podľa Jeleňovej prebieha až do samotného podložia a úsek sa zároveň rozširuje. Stavbu, ktorá zahŕňa i modernizáciu rigolov, priekop a výstavbu či opravu autobusových zastávok, realizuje spoločnosť Eurovia SK.



"Projekt Eliminácie bezpečnostných rizík prebiehajúci na ceste III/3491 je zameraný na odstránenie porúch nevyhovujúceho výškového a smerového vedenia či nedostatočného odvádzania povrchových vôd. Zahŕňa pritom tri spôsoby rekonštrukcie vozovky. Pri prvom ide o výmenu jej konštrukčných vrstiev, druhým je recyklácia za studena založená na druhotnom využití materiálov a tretím samotná nová obrusná vrstva a odvodnenie vozovky," povedala Jeleňová s tým, že celá rekonštrukcia je pritom rozdelená do viacerých úsekov.



V rámci prvej časti úseku od križovatky zmienenej cesty s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku ciest III/3491 a III/3494 v obci Šiba zhotoviteľ aktuálne už ukončil položenie asfaltových vrstiev, dosypávanie krajníc a osadil tu zvislé a vodorovné dopravné značenie. Ukončením stavebných prác na tejto časti úseku boli zároveň zrušené dopravné obmedzenia.



"Mechanizmy a odborno-personálne kapacity zhotoviteľa sa aktuálne už zameriavajú na rekonštrukciu druhej časti úseku, a to od križovatky ciest III/3491 a III/3494 v obci Šiba po Kľušovskú Zábavu. Počas realizácie stavebných prác budú až do ich ukončenia platiť na tejto časti úseku dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery cesty," vysvetlila Jeleňová.



S predmetnou cestou súvisia aj projekty modernizácie troch mostných objektov situovaných za obcou Hertník, a to vedúcich cez potok Sekčov a Šibská voda, ako aj cez Tichší potok. Celkovo ide o mostné akcie za viac ako 1 milión eur.