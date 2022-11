Modernizácia ciest vo Vranovskom okrese stála takmer 534.000 eur

Vranov na Topľou 3. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval do modernizácie ciest a cestmajsterstva v okrese Vranov nad Topľou takmer 534.000 eur. Zmodernizoval vozovku medzi Žipovom a Skrabským, Jasenovcami a Ďapalovcami aj Podčičvou a Tovarným. Rekonštrukciou tam prešlo celkovo 2,7 kilometra ciest. Celkové náklady predstavujú 429.000 eur. Obnovená je tiež vranovská cestárska oblasť Správy a údržby ciest (SÚC) PSK, kde na administratívnej budove a garážach boli vykonané práce v hodnote vyše 104.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Cesta tretej triedy medzi Žipovom a Skrabským sa zmodernizovala za 60 kalendárnych dní a na 0,8 kilometra dlhom úseku. Vyžiadala si investíciu vo výške takmer 180.000 eur a zahŕňala práce ako frézovanie asfaltového krytu, vyrovnanie povrchu asfaltovým betónom, zhotovenie obrusnej vrstvy vrátane spojovacieho postreku a napokon vyplnenie priečnych a pozdĺžnych dilatačných škár asfaltovou zálievkou," uviedla Jeleňová.



Boli odstránené poruchy a nevyhovujúci stavebno-technický stav aj na úseku cesty druhej triedy Podčičva - Tovarné. Rekonštrukčným zásahom a obnovou povrchu vozovky tam prešlo 1,2 kilometra. Náklad stavby predstavuje takmer 239.000 eur.



Opravená je aj cesta v úseku Jasenovce - Ďapalovce, kde práce realizovala asfaltérska čata SÚC PSK. Práce na 0,7 kilometra dlhom úseku cesty tretej triedy kraj financoval z vlastného rozpočtu, a to vo výške viac ako 10.500 eur.



"Cestmajsterstvo SÚC PSK vo Vranove nad Topľou sídliace na Čemerianskej ulici má zrekonštruovanú administratívnu budovu. V rámci rekonštrukčných prác sa tu na garážach zrealizovali vnútorné omietky a elektroinštalácia. Uvedené práce si vyžiadali investíciu za vyše 104.000 eur," doplnila Jeleňová.



Krajská samospráva v okrese Vranov nad Topľou za obdobie 2018 - 2022 celkovo do ciest a mostov investovala 4,3 milióna eur. Výsledkom je 38 kilometrov zrekonštruovaných ciest a dva opravené mosty.