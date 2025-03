Modernizácia CVČ vo Vranove nad Topľou prinesie úsporu energií

Vranov nad Topľou 6. marca (TASR) - Vo Vranove nad Topľou prebieha modernizácia budovy Centra voľného času (CVČ), ktorá je zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Výdavky na projekt vo výške 911.265,67 eura získalo mesto z externých zdrojov bez spolufinancovania. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, od rekonštrukcie očakávajú zníženie nákladov na energie o 30 percent.



"CVČ získa do určitej miery energetickú sebestačnosť a taktiež zhodnotíme túto budovu, bude efektívnejšia, bezpečnejšia a aj estetický vzhľad tejto budovy sa veľmi zmení," dodal primátor.



Súčasťou projektu je aj inštalácia fotovoltickej elektrárne na streche budovy, ktorá prispeje k jej energetickej sebestačnosti. V rámci prác zateplia obvodový a strešný plášť, vymenia okná a dvere, nainštalujú nové systémy chladenia a vetrania, ako aj zmodernizujú osvetlenie. Zároveň budú realizované debarierizačné opatrenia, ktoré zlepšia prístupnosť pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.



Riaditeľ CVČ Juraj Homza zdôraznil, že modernizácia prinesie benefity nielen z hľadiska úspor, ale aj vzhľadu budovy. "CVČ navštevuje viac ako 700 detí v rôznych krúžkoch, športových, výtvarných, umeleckých či tanečných," priblížil. Podľa riaditeľa si budova po viac ako 40 rokoch už vyžadovala rekonštrukciu. "Opadané kachličky na fasáde pôsobili odpudivo nielen na deti, ale aj na verejnosť. V zimných mesiacoch bolo v priestoroch, najmä vo veľkej sále, citeľne chladno. Zateplenie a modernizácia výrazne zlepšia komfort," dodal.



Rekonštrukcia sa realizuje počas bežnej prevádzky CVČ, čo si vyžiadalo rozdelenie prác do viacerých fáz. "Interiér sme museli naplánovať v štyroch etapách. Aktuálne prebieha prvá etapa na druhom nadzemnom podlaží, postupne sa presunieme na prvé podlažie a do tanečných sál, ktoré sú špecifické," vysvetlil projektový manažér spoločnosti Reinter Miroslav Šudik s tým, že podľa plánu má rekonštrukcia trvať deväť mesiacov, no chceli by ju dokončiť skôr, do konca letných prázdnin.



Okrem modernizácie budovy sa mesto plánuje pustiť aj do obnovy workoutového ihriska pred CVČ. "Podarilo sa nám získať 17.000 eur na jeho rekonštrukciu. Hneď po dokončení stavebných prác na centre sa pustíme do opravy ihriska," doplnil Ragan.