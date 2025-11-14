< sekcia Regióny
Modernizácia D2 pokračuje, práce si vyžiadajú párhodinové obmedzenia
NDS priblížila, že postupujúce práce si vyžiadajú v sobotu lokálne obmedzenia na modernizovanom úseku medzi križovatkou Lamač a križovatkou Janka Alexyho.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Projekt modernizácie D2 pri bratislavskom Lamači pokračuje aj v novembri. Pre postupujúce práce sú na sobotu (15. 11.) naplánované lokálne zmeny v riadení dopravy. Informovala o tom v piatok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
NDS priblížila, že postupujúce práce si vyžiadajú v sobotu lokálne obmedzenia na modernizovanom úseku medzi križovatkou Lamač a križovatkou Janka Alexyho. Pracovať sa bude len na diaľnici v smere na Bratislavu. V sobotu od 8.00 h ráno do poobedných hodín prebehne demontáž dočasného dopravného značenia v rýchlom pruhu. Následne sa práce presunú do pomalého pruhu. Od soboty budú v smere do Bratislavy obmedzenia odstránené.
Priebeh demontáže by mal byť nastavený tak, aby bol vždy prejazdný jeden jazdný pruh okolo pracoviska. Práce tak budú prebiehať pri maximálnom možnom zachovaní dopravy, preto Národná diaľničná spoločnosť apeluje na motoristov, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali dopravné značenia.
Projekt modernizácie niekoľko dekád starého úseku D2 pri Lamači v novembri pokračuje, pričom po komplexnej rekonštrukcii odvodnenia finišujú práce na výmene dožívajúceho verejného osvetlenia, výmene informačného systému diaľnice a samotnej inštalácii protihlukových stien. „Na konci dňa tak motoristi získajú moderný, komfortnejší a najmä bezpečnejší vstup do hlavného mesta nie len od Senca v rámci výstavby križovatky D1/D4, ale aj v smere z Malaciek alebo na Malacky,“ podotkol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
