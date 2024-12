Modernizácia podchodu pod križovatkou Rondel v Žiline je dokončená

Žilina 22. decembra (TASR) - Po ôsmich mesiacoch stavebných prác je dokončená revitalizácia podchodu pre chodcov a cyklistov popod okružnú križovatku Rondel. Do modernizácie podchodu spájajúceho centrum Žiliny s mestskou časťou Závodie a so sídliskom Hájik investovala radnica približne 662.000 eur, pričom ďalších 36.000 eur si vyžiadalo asfaltovanie prístupovej komunikácie a plochy pri vstupoch do podchodu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Pripomenula, že podchod bol dlhodobo v zlom technickom stave a komplexná rekonštrukcia bola nevyhnutná nielen na zlepšenie jeho funkčnosti a bezpečnosti. "Modernizácia sa dotkla napríklad osvetlenia, ktoré je po novom energeticky úspornejšie. Preventívnym opatrením pred vandalizmom či inou kriminálnou činnosťou má byť nainštalovaný kamerový systém," priblížila Ondrášová.



K lepšej orientácii v podchode prispieva nové zábradlie s integrovaným podsvietením. "Jedným z trvalých problémov podchodu bolo jeho zatápanie počas intenzívneho dažďa. Kompletná rekonštrukcia však zahŕňala aj odvodnenie, takže by mal zvládnuť aj náročnejšie poveternostné podmienky," poznamenala Ondrášová.



V rámci projektu bola aj nanovo vyasfaltovaná prístupová komunikácia k podchodu od Hálkovej ulice. "Pôvodný povrch cesty bol už poškodený, s množstvom výtlkov a nerovností. Vyasfaltované boli aj plochy pri vstupoch do podchodu," uzavrela žilinská hovorkyňa.