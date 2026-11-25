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Modernizácia Ružinovskej radiály bude hradená z eurofondov
Začiatok samotných prác odhadla samospráva na jar budúceho roka.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Modernizácia Ružinovskej električkovej radiály v hlavnom meste bude hradená z eurofondov. Oznámila to bratislavská radnica na sociálnej sieti. Začiatok samotných prác odhadla samospráva na jar budúceho roka.
„Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ začal s budovaním bunkoviska na voľnej ploche pri Ružinovskej nemocnici, ktoré bude slúžiť ako zázemie pre pracovníkov,“ oznámil magistrát. V prípade financovania informoval o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. „Ostáva len podpis zmluvy, ktorý očakávame v najbližších týždňoch. Modernizácia Ružinovskej radiály tak bude hradená z eurofondov,“ dodala samospráva.
Zmluvu na modernizáciu trate podpísalo hlavné mesto začiatkom septembra so spoločnosťou Strabag, vedúcim členom združenia, ktoré bude projekt spolu s Eurovia SK a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava realizovať. Víťazné združenie firiem uspelo vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou 119 miliónov eur s DPH. Verejnú súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály muselo hlavné mesto v minulosti viackrát zrušiť.
Modernizácia má priniesť rýchlejšiu trať s preferenciou električiek, čím sa má skrátiť cesta z konca Ružinova do centra mesta. Kompletne zmodernizovať sa má trať v dĺžke 3,4 kilometra. Súčasťou modernizácie bude 21 nástupíšť, 10 križovatiek, nové meniarne, svetelná signalizácia, päť nových bezbariérových združených zastávok, 23 nových prístreškov so zelenou strechou, cyklistické prepojenia, nová zeleň, komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice a ďalšie úpravy v okolí trate, ciest a chodníkov.
„Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ začal s budovaním bunkoviska na voľnej ploche pri Ružinovskej nemocnici, ktoré bude slúžiť ako zázemie pre pracovníkov,“ oznámil magistrát. V prípade financovania informoval o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. „Ostáva len podpis zmluvy, ktorý očakávame v najbližších týždňoch. Modernizácia Ružinovskej radiály tak bude hradená z eurofondov,“ dodala samospráva.
Zmluvu na modernizáciu trate podpísalo hlavné mesto začiatkom septembra so spoločnosťou Strabag, vedúcim členom združenia, ktoré bude projekt spolu s Eurovia SK a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava realizovať. Víťazné združenie firiem uspelo vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou 119 miliónov eur s DPH. Verejnú súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály muselo hlavné mesto v minulosti viackrát zrušiť.
Modernizácia má priniesť rýchlejšiu trať s preferenciou električiek, čím sa má skrátiť cesta z konca Ružinova do centra mesta. Kompletne zmodernizovať sa má trať v dĺžke 3,4 kilometra. Súčasťou modernizácie bude 21 nástupíšť, 10 križovatiek, nové meniarne, svetelná signalizácia, päť nových bezbariérových združených zastávok, 23 nových prístreškov so zelenou strechou, cyklistické prepojenia, nová zeleň, komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice a ďalšie úpravy v okolí trate, ciest a chodníkov.