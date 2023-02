Modernizácia Slaneckej cesty v Košiciach napreduje, budujú nový most

Košice 3. februára (TASR) - Rekonštrukcia Slaneckej cesty v košickej mestskej časti (MČ) Nad Jazerom pokračuje prácami na budovaní cestnej kanalizácie a uličných vpustov a ukladaní konštrukčných vrstiev budúcej komunikácie. Najväčší stavebný ruch momentálne vidieť pri budovaní ľavého mosta ponad Myslavský potok, kde sa stavia jeho spodná časť a betónujú sa aj opory mosta. Informoval o tom magistrát mesta na základe štvrtkového (2. 2.) kontrolného dňa.



V nasledujúcich týždňoch po dokončení cestnej kanalizácie sa začnú práce na výmene podložia na štyroch križovatkách po pravej strane Slaneckej cesty v smere do Krásnej. Na motoristov budú preto čakať na križovatke pri obchodnom centre viaceré dopravené obmedzenia a na ďalších križovatkách nastanú niektoré zmeny dopravného značenia.



Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Doprastav, ubezpečil, že stavba v oboch jazdných profiloch bude hotová na jeseň tohto roka. "Pripomenul, že počas prác došlo aj k neočakávaným komplikáciám a miernemu zdržaniu. Sklz sa týka budovania mosta ponad Myslavský potok. Dôvodom je, že sa niektoré stavebné práce musia robiť v ochrannom pásme veľmi vysokého napätia a búranie starého a následné budovanie nového mosta sa posunulo pre neskoršie získanie príslušného povolenia na tieto práce," uviedol magistrát.



K presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy a novej organizácii dopravy by malo dôjsť v máji po dokončení ľavého mosta ponad Myslavský potok.



Náklady na rekonštrukciu sa pre neplánované stavebné práce doposiaľ zvýšili o takmer 1,6 milióna eur. Predpokladané celkové zvýšenie z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov a dodatočných stavebných prác pri výmene podložia by sa podľa magistrátu malo pohybovať na úrovni 3,7 milióna eur. Ich financovanie zaťaží zatiaľ ešte neschválený rozpočet mesta. "Aby boli dosahy čo najmenšie, mesto plánuje požiadať o prefinancovanie časti z týchto zvýšených nákladov z eurofondov. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci roka 2023 a dovtedy má byť stavba ukončená aj preplatená," informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Kontrolnému dňu predchádzala obhliadka staveniska, na ktorej sa zúčastnili aj primátor mesta Jaroslav Polaček a starostka mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová.