Modernizácia SOŠ v Bernolákove má priniesť nové odborné učebne

Bratislava/Bernolákovo 8. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove. Zámerom je zmodernizovať jednu z častí existujúceho objektu a vytvoriť v nej nové odborné učebne. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú v utorok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predpokladaná hodnota investície je 825.665,40 eura bez DPH. „Návrh rieši rozdelenie vybraných priestorov do štyroch výučbových dielní a skladov s úžitkovou plochou minimálne 60 štvorcových metrov. Súčasťou nových priestorov je aj nový vstup z vonkajších priestorov so vstupom pre imobilných a vytvorenie hygienických priestorov so šatňami,“ uvádza sa v súťažných podkladoch v rámci opisu predmetu zákazky.



Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 29. apríla.