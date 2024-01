Modernizácia Stráňanského mosta v Michalovciach napreduje podľa plánu

Michalovce 4. januára (TASR) - Práce na zásadnej rekonštrukcii Stráňanského mosta v Michalovciach postaveného v 60. rokoch pokračujú podľa plánu. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec pre TASR uviedol, že všetko nasvedčuje tomu, že sa plánovaný termín dokončenia, jún 2024, stihne a cena prác by sa zvýšiť nemala. Investícia mesta do opravy je v hodnote 1,4 milióna eur.



V priebehu decembra dosiahli podľa mesta pracovníci na stavbe významný pokrok. Primátor vyzdvihol, že práce prebiehajú aj počas víkendov. "Musím konštatovať, že všetko ide podľa harmonogramu. Je to aj vďaka miernemu počasiu, ktoré umožňuje pracovníkom zhotoviteľa, aby pracovali aj počas týchto dní," uviedol s tým, že to podľa jeho slov potvrdzujú aj výsledky z kontrol na stavbe.



Kontrola mosta v roku 2021 odhalila významné technické nedostatky vrátane trvalého priehybu konštrukcie a korózie. Tieto nálezy urýchlili potrebu rekonštrukčných prác. Rekonštrukčný projekt zahŕňa výmenu nosníkov, konštrukciu nových oporných prahov, záverných múrikov a prechodových oblastí, ako aj posilnenie opôr novou betónovou vrstvou. Počas rekonštrukcie je most úplne uzavretý, vozidlá aj mestská hromadná doprava (MHD) využívajú obchádzkové trasy.