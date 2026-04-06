Pondelok 6. apríl 2026
Modernizácia tepelného hospodárstva v Senici stále čaká na zhotoviteľa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Autor TASR
,aktualizované 
Senica 6. apríla (TASR) - Modernizácia tepelného hospodárstva v Senici, ktorej predpokladaná hodnota je 7,4 milióna eur, naďalej čaká na svojho zhotoviteľa. Investor pokračuje vo verejnom obstarávaní, pričom záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 21. apríla. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Projekt modernizácie centrálneho zásobovania teplom má zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky tepla, stabilnejšie ceny pre domácnosti a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

Ako uviedla skupina Engie, ktorej členom je investor, spoločnosť Termming, modernizácia prinesie obyvateľom vyšší komfort, menej porúch a efektívnejšiu reguláciu dodávok tepla. Projekt má aj významný environmentálny prínos - zvýši sa podiel tepla vyrábaného z drevnej štiepky a zníži spotreba zemného plynu, čo by malo priniesť úsporu približne 1600 ton oxidu uhličitého ročne.

Mesto Senica je o projekte informované a s investorom komunikuje. Modernizácia sa dotkne kotolne na spaľovanie drevnej štiepky na Továrenskej ulici, ako aj celého teplovodného systému zásobujúceho bytové domy a verejné budovy. Súčasťou projektu je výstavba takmer 1,7 kilometra nových primárnych rozvodov tepla, rekonštrukcia plynových kotolní na moderné odovzdávacie stanice a obnova približne 3,7 kilometra sekundárnych rozvodov.

Vo verejnej súťaži bude rozhodujúcim kritériom cena, doplnená o dĺžku realizácie. Maximálna lehota na dokončenie prác je stanovená na 250 dní od odovzdania staveniska. Projekt má byť financovaný najmä z prostriedkov Environmentálneho fondu, pričom zvyšnú časť pokryje verejný obstarávateľ z vlastných zdrojov. Realizácia je plánovaná na rok 2026, práce majú byť organizované tak, aby obmedzenia dodávok teplej vody pre domácnosti boli čo najkratšie.
.

