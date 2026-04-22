Modernizácia trate Poprad - Vydrník napreduje, tvrdia Železnice SR
Projekt v hodnote takmer 369 miliónov eur je financovaný z prostriedkov Programu Slovensko.
Autor TASR
Poprad 22. apríla (TASR) - Práce na modernizácii železničnej trate pod Tatrami napredujú. Aktuálne sa realizujú v rámci prvej fázy výstavby najmä v okolí Popradu a Gánoviec. Hovorkyňa Železníc SR Petra Lániková pre TASR potvrdila, že v súčasnosti sa vyhodnocuje celkový dosah archeologického výskumu na harmonogram výstavby. Orientačne je na trase Poprad-Tatry - Vydrník prestavaných zhruba 28 percent z celkového objemu.
„Najväčší objem prác je zrealizovaný v rámci mesta Poprad, kde prebiehajú výluky a realizujú sa nové železničné mosty ponad rieku Poprad a cestu I/66, železničné spodky a zvršky, káblové chráničkové trasy, osvetlenie koľajiska, nástupištia, pokračuje náročná rekonštrukcia trakčnej meniarne a nových železničných prípojok 6kV. Ďalej sa podarilo spustiť zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu automatické hradlo v úseku Poprad - Vydrník. V tomto roku sa plánuje spustiť časť Vydrník - Spišská Nová Ves, čo je prípravnou etapou pre výluky v stanici Vydrník,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nedávno sa podarilo preraziť aj tunel Španí Háj dlhý viac ako 700 metrov, kde finišujú práce na razení dna.
Lániková potvrdila, že projekt je poznačený rozsiahlym archeologickým výskumom. „Okrem toho musel byť do harmonogramu zapracovaný aj havarijný stav mosta na ceste I/18 a celkovo horší stav alebo odlišná poloha sietí externých správcov. Na základe toho sa museli upraviť stavebné postupy. Nakoľko ide o stavbu realizovanú za plnej premávky, aktuálne prebiehajú projektové úpravy so zapracovávaním týchto skutočností,“ dodala. Okrem technologicky a technicky náročných objektov, ako sú zabezpečovacie technológie, mosty a tunel, je najnáročnejšie organizovať práce tak, aby bola zabezpečená bezpečná a plynulá železničná doprava.
„Samotná železničná stanica (ŽST) Vydrník je z dôvodu nepriaznivých smerových pomerov vyrovnaná s potrebou budovania hlbokého zárezu na popradskom zhlaví. Za ŽST modernizovaná trať pokračuje v priamom smere, čím sa odpája od pôvodnej železnice a tunelom Španí Háj prichádza do stanice Hôrka. Pred ňou je mimoúrovňové križovanie so štátnou cestou a Gánovským potokom a napája sa do existujúceho telesa,“ vysvetlila trasovanie Lániková. Po zastávku Gánovce, ktorá je mierne posunutá do obce, nedochádza k nijakým výrazným vybočeniam z pôvodnej trate. V nasledovnom oblúku, ktorý celú trať stáča smerom na sever, je navrhovaná estakáda ponad údolie. Odtiaľ trať vchádza na existujúcu železnicu a pokračuje až do stanice Poprad-Tatry.
Projekt v hodnote takmer 369 miliónov eur je financovaný z prostriedkov Programu Slovensko. Súčasťou stavby je okrem tunela aj 20 mostných objektov. Modernizácia 14 kilometrov dlhého úseku spočíva v prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov.
