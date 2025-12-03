Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Modernizácia trate si vyžiadala uzavretie pruhu na Slaneckej ceste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom uzávery pruhu v úseku od križovatky s Čingovskou po zastávku MHD Levočská je výstavba kábelovodu.

Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - Modernizácia električkovej trate (MET) na sídlisku Nad jazerom v Košiciach si v týchto dňoch vyžiadala aj čiastočné uzavretie pravého jazdného pruhu na Slaneckej ceste v smere do mesta. Pre TASR to potvrdil magistrát.

Dôvodom uzávery pruhu v úseku od križovatky s Čingovskou po zastávku MHD Levočská je výstavba kábelovodu. V tejto súvislosti mesto vodičov žiada o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia.

Na sociálnej sieti ďalej informuje, že MET tento týždeň pokračuje aj ďalšími stavebnými prácami. „V plnom prúde je budovanie koľajových zvrškov v obratisku, rekonštrukcia mosta ponad železničnú trať a ponad Myslavský potok,“ uvádza s tým, že sa osádzajú nové trakčné podpery a pripravuje sa aj výstavba terminálu na Važeckej.

Stavebné práce na MET v úseku od mosta VSS po obratisko Važecká sa začali v polovici júla. Na starosti ich má konzorcium firiem pod vedením spoločnosti Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza - Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Projekt približne za 65 miliónov eur bude financovaný z eurofondov. Trať má byť verejnosti odovzdaná do konca letných prázdnin 2026.
