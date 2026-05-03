Modernizácia zastávky v Košiciach ovplyvní verejnú dopravu
Autor TASR
Košice 3. mája (TASR) - Tretia etapa modernizácie zastávok MHD v Košiciach bude od pondelkového (4. 5.) rána pokračovať rekonštrukciou zastávky Palackého v smere do centra. Práce potrvajú približne mesiac a pol. Dotknú sa cestujúcich verejnou dopravou aj motoristov. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
Počas prác bude autobusová doprava v smere do centra presmerovaná na Bajzovu ulicu, kde bude vedľa výjazdu z autobusovej stanice zriadená náhradná zastávka. Na Bajzovej ulici bude zároveň z dôvodu zabezpečenia prejazdu autobusov platiť zákaz státia pre všetky vozidlá.
Mesto motoristov žiada o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú obozretnosť pri prejazde okolo staveniska a náhradnej zastávky. „Rezidentom a obyvateľom sa ospravedlňujeme za komplikácie s parkovaním a cestujúcim za znížený komfort pri cestovaní,“ uvádza.
