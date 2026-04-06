Modernizácia Zeleného domu v Skalici presiahla sumu dva milióny eur
Autor TASR
Skalica, 6. apríla (TASR) - Modernizácia zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Zelený dom Skalica, ktorá sa začala ešte v roku 2024, presiahla sumu dva milióny eur. Aktuálne je projekt v dokončovacej fáze. Nová nadstavba počíta s plnohodnotným ubytovaním, so zdravotníckym zázemím aj spoločenskými miestnosťami. TASR to uviedla riaditeľka zariadenia Beáta Minďašová.
Pripomenula, že Zelený dom vznikol v roku 1992 ako zariadenie s denným pobytom pre klientov. Postupne sa však jeho charakter menil. „Klienti dosahovali vyšší vek a rodičia mali záujem o týždenné alebo celoročné pobyty. Zariadenie sa tomu muselo prispôsobiť,“ priblížila.
Najväčším problémom bolo, že klienti nemali vlastné izby. „Nová nadstavba už počíta s plnohodnotným ubytovaním, so zdravotníckym zázemím aj spoločenskými miestnosťami,“ uviedla Minďašová. Súčasťou projektu sú aj nové sociálne zariadenia a dva výťahy. Kapacita zariadenia sa zvýši z 35 na 40 klientov.
Rekonštrukcia sa dotkla aj exteriéru. „Vzniknú nové komunikácie, chodníky aj zrekonštruovaná pergola, ktorá slúži na stretávanie klientov, rodín a dobrovoľníkov,“ doplnila riaditeľka. Zariadenie zároveň zavádza aj nové formy práce s klientmi vrátane využívania virtuálnej reality. Tá slúži na vzdelávanie personálu aj na zážitkovú terapiu klientov. „Niektorí klienti, ktorí bežne nereagujú, mali pri tejto skúsenosti veľmi pozitívne reakcie,“ doplnila.
Riaditeľka spomenula, že prvé úvahy o komplexnej rekonštrukcii sa objavili už v roku 2006. Kľúčový posun nastal v roku 2019, keď sa začala pripravovať projektová dokumentácia nadstavby existujúcich pavilónov. Samotná realizácia nadstavby sa začala v roku 2023 a v súčasnosti je vo fáze dokončovacích prác.
Financovanie zabezpečil Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý chce z neho vytvoriť moderné a bezbariérové zariadenie pre klientov so zdravotným znevýhodnením. „Ide o dlhodobo očakávanú investíciu, ktorá výrazne zvýši kvalitu života klientov, ich rodín aj zamestnancov,“ ozrejmila podpredsedníčka TTSK Veronika Buc.
Zariadenie je určené najmä pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, pričom niektorí klienti majú aj kombinované postihnutia. Poskytuje denné, týždenné aj celoročné pobyty podľa potrieb klientov a ich rodín.
