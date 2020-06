S modernizáciou železničnej trate Poprad – Lučivná sa začne tento rok

Bratislava 11. júna (TASR) – Modernizácia železničnej trate v úseku medzi Popradom a Lučivnou by sa mala začať už tento rok. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vo štvrtok podpísali zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu. Práce naplánované na 25 mesiacov sa budú financovať s využitím finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) cez komunitárny program Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý je riadený priamo Európskou komisiou (EK). Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 97,3 milióna eur, z toho 77,6 milióna eur pochádza zo zdrojov EÚ.



Dĺžka celého úseku Poprad – Lučivná v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V modernizovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho približne 22 % trate bude vedených na novom telese.



V rámci modernizácie sa podľa hovorkyne vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Zároveň sa vybudujú dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny. Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami.



"Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je už takmer kompletne zmodernizovaná. Teraz prichádzajú na rad úseky od Žiliny do Košíc. Podtatranská časť, ktorá sa začína modernizovať, je prvou lastovičkou, ktorá prináša toľko očakávané zmeny na železnici smerom na východ. Občania budú môcť cestovať opäť o niečo pohodlnejšie a rýchlejšie," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Vybudovaním modernej železničnej trate sa podľa generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu v konečnom dôsledku znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. "Okrem väčšieho komfortu a plynulosti prevádzky zvýšime aj bezpečnosť, pretože všetky železničné priecestia a priechody budú nahradené mimoúrovňovým križovaním pozemnej komunikácie so železničnou traťou," dodal Havrila.