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Modernizácia zimného štadióna zostáva prioritou mesta Prievidza
Mesto uplynulý týždeň rokovalo aj so zástupcom mládežníckeho hokeja, témou boli najmä potreby športových klubov, podmienky pre rozvoj mládežníckeho hokeja a možnosti zabezpečenia tréningového zázemia.
Autor TASR
Prievidza 19. novembra (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v príprave modernizácie zimného štadióna. Spracovanú má už projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ľadovej plochy, v ďalšej fáze sa chce zamerať na komplexné riešenie modernizácie celého objektu. Projekt zostáva jednou z priorít nového vedenia mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
„Na komplexnú modernizáciu celého zimného štadióna bude potrebné najskôr spracovať štúdiu, ktorá vyhodnotí súčasný technický stav objektu, identifikuje potrebné stavebné a technologické zásahy a navrhne možnosti jeho ďalšieho fungovania a modernizácie,“ načrtla Škvareninová.
Primátor Branislav Gigac podľa nej podpísal dokument súvisiaci so zabezpečením procesu obstarávania spracovateľa tejto štúdie. Gigac podotkol, že predchádzajúce vedenie mesta verejne prezentovalo zámer začať s modernizáciou štadióna v roku 2028 a dokončiť ju v roku 2029. „Ukázalo sa, že mesto má k dispozícii iba projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ľadovej plochy. Chýba komplexná štúdia modernizácie celého štadióna, ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zabezpečené finančné krytie. Už sme začali s konkrétnymi krokmi, aby sme projekt posunuli dopredu,“ uviedol primátor.
Súčasné vedenie mesta avizovalo, že po spracovaní štúdie chce preveriť možnosti externého financovania, dostupné dotačné schémy a ďalšie zdroje, ktoré by mohli pomôcť pokryť náklady projektu. „Na základe rozsahu potrebných prác, finančných možností a stupňa projektovej pripravenosti bude následne možné stanoviť realistický harmonogram realizácie,“ priblížila Škvareninová.
Mesto uplynulý týždeň rokovalo aj so zástupcom mládežníckeho hokeja, témou boli najmä potreby športových klubov, podmienky pre rozvoj mládežníckeho hokeja a možnosti zabezpečenia tréningového zázemia. „Diskusia sa dotkla aj možnosti vybudovania novej tréningovej ľadovej plochy, ktorá by mohla slúžiť nielen na rozvoj mládežníckeho hokeja, ale aj krasokorčuľovania. Zároveň by predstavovala jednu z možností, ako zabezpečiť tréningový priestor pre kluby v období, keď by sa uskutočňovala rekonštrukcia súčasného štadióna,“ ozrejmila Škvareninová.
Doplnila, že samospráva chce túto možnosť ďalej preverovať z technického, priestorového a finančného hľadiska, pričom v tejto chvíli však ide o jednu zo zvažovaných alternatív, nie o schválenú investíciu.
Predchádzajúce vedenie samosprávy začiatkom novembra informovalo, že pripravuje verejné obstarávanie na výber spracovateľa štúdie, ktorá mala preveriť možnosti rekonštrukcie objektu a navrhnúť jeho budúcu podobu. Spracovateľ mal navrhnúť tri rovnocenné varianty architektonického a materiálového riešenia. Ešte v polovici októbra bývalé vedenie na sociálnej sieti hovorilo o rozpracovanom projekte modernizácie štadióna v súvislosti s výzvou z Modernizačného fondu, o financie sa chcelo uchádzať na jar budúceho roka. Predpokladaný začiatok prác odhadlo na rok 2028 a dokončenie o rok neskôr. Podotklo vtedy, že termíny sú predbežné a závisia od schválenia finančnej podpory, priebehu verejného obstarávania a koordinácie so športovými klubmi.
„Na komplexnú modernizáciu celého zimného štadióna bude potrebné najskôr spracovať štúdiu, ktorá vyhodnotí súčasný technický stav objektu, identifikuje potrebné stavebné a technologické zásahy a navrhne možnosti jeho ďalšieho fungovania a modernizácie,“ načrtla Škvareninová.
Primátor Branislav Gigac podľa nej podpísal dokument súvisiaci so zabezpečením procesu obstarávania spracovateľa tejto štúdie. Gigac podotkol, že predchádzajúce vedenie mesta verejne prezentovalo zámer začať s modernizáciou štadióna v roku 2028 a dokončiť ju v roku 2029. „Ukázalo sa, že mesto má k dispozícii iba projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ľadovej plochy. Chýba komplexná štúdia modernizácie celého štadióna, ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zabezpečené finančné krytie. Už sme začali s konkrétnymi krokmi, aby sme projekt posunuli dopredu,“ uviedol primátor.
Súčasné vedenie mesta avizovalo, že po spracovaní štúdie chce preveriť možnosti externého financovania, dostupné dotačné schémy a ďalšie zdroje, ktoré by mohli pomôcť pokryť náklady projektu. „Na základe rozsahu potrebných prác, finančných možností a stupňa projektovej pripravenosti bude následne možné stanoviť realistický harmonogram realizácie,“ priblížila Škvareninová.
Mesto uplynulý týždeň rokovalo aj so zástupcom mládežníckeho hokeja, témou boli najmä potreby športových klubov, podmienky pre rozvoj mládežníckeho hokeja a možnosti zabezpečenia tréningového zázemia. „Diskusia sa dotkla aj možnosti vybudovania novej tréningovej ľadovej plochy, ktorá by mohla slúžiť nielen na rozvoj mládežníckeho hokeja, ale aj krasokorčuľovania. Zároveň by predstavovala jednu z možností, ako zabezpečiť tréningový priestor pre kluby v období, keď by sa uskutočňovala rekonštrukcia súčasného štadióna,“ ozrejmila Škvareninová.
Doplnila, že samospráva chce túto možnosť ďalej preverovať z technického, priestorového a finančného hľadiska, pričom v tejto chvíli však ide o jednu zo zvažovaných alternatív, nie o schválenú investíciu.
Predchádzajúce vedenie samosprávy začiatkom novembra informovalo, že pripravuje verejné obstarávanie na výber spracovateľa štúdie, ktorá mala preveriť možnosti rekonštrukcie objektu a navrhnúť jeho budúcu podobu. Spracovateľ mal navrhnúť tri rovnocenné varianty architektonického a materiálového riešenia. Ešte v polovici októbra bývalé vedenie na sociálnej sieti hovorilo o rozpracovanom projekte modernizácie štadióna v súvislosti s výzvou z Modernizačného fondu, o financie sa chcelo uchádzať na jar budúceho roka. Predpokladaný začiatok prác odhadlo na rok 2028 a dokončenie o rok neskôr. Podotklo vtedy, že termíny sú predbežné a závisia od schválenia finančnej podpory, priebehu verejného obstarávania a koordinácie so športovými klubmi.