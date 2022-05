Modernizáciou prejdú ďalšie autobusové zastávky MHD

Košice 19. mája (TASR) – Šesť autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) prejde modernizáciou dokopy za necelých 511.000 eur, väčšina bude hradená z eurofondov. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, stavebné práce bude mať od začiatku letných prázdnin na starosti spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.



"Súčasťou rekonštrukcie bude osadenie označníkov a elektronických informačných tabúľ s aktuálnymi (on-line) odchodmi spojov vrátane ich meškaní," spresňuje magistrát s tým, že zároveň budú realizovať stavebné úpravy nástupných plôch zastávok, ako aj pruhov s bezbariérovým prístupom. Pri nástupných plochách by mali pribudnúť aj odpadkové koše či parkové lavičky.



Celkovou modernizáciou prejdú zastávky na Považskej ulici pri Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v smere na Hlavnú poštu, pri Okresnom úrade obojsmerne, ako aj pri OC Galéria v smere na Krajský súd. Zastávky na Staničnom námestí a na Belehradskej v smere do centra budú doplnené o informačné tabule.



Súčasťou modernizácie na vybraných zastávkach je aj výstavba bezbariérových priechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich, ako aj ich osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. "Naším cieľom je, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť MHD voči osobnej doprave, a to sa dá dosiahnuť jedine zvýšením kvality služieb pre cestujúcich," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Spolufinancovanie obnovy zo zdrojov Európskej únie (EU) dosiahne takmer 85 percent plánovanej sumy, zo štátneho rozpočtu to bude desať percent a zvyšok budú predstavovať vlastné finančné zdroje mesta.



V rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov mesto Košice v rokoch 2018 a 2019 zrekonštruovalo celkovo 29 autobusových zastávok, na ktorých pribudlo 26 nových informačných LED tabúľ.