Modernizáciou ušetrí nemocnica v Nových Zámkoch 780.000 eur ročne

Nové Zámky 27. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dokončila modernizáciu svojej prevádzky. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu osvetlenia vo vybraných budovách, novú kotolňu, práčovňu a rekonštrukciu vzduchotechniky. Návrh a realizáciu projektu zaisťovala spoločnosť e-Dome, poskytovateľ energetických služieb, patriaca do skupiny ESCO Slovensko.



Vďaka zmenám v energetickom hospodárení ušetrí nemocnica na prevádzkových nákladoch ročne 780.000 eur. Modernizácia si vyžiadala náklady 5,8 milióna eur, návratnosť je odhadovaná na 7,5 roka. Celý projekt je riešený formou energetických úspor so zárukou. Znamená to, že dodávateľ za dosiahnutie úspor ručí a zároveň sú investičné opatrenia splácané priamo z peňazí usporených za energie.



„Je to dlho očakávaná zmena, ktorá bola nevyhnutná na to, aby sme mohli nemocnicu efektívne prevádzkovať ďalšie desiatky rokov. Podarilo sa nám nájsť také riešenie modernizácie, ktoré nezaťaží rozpočet nemocnice, pretože náklady na modernizáciu sú hradené z garantovaných dosiahnutých úspor. Ušetrené náklady môžeme využiť na ďalšie zlepšenie starostlivosti o našich pacientov, zaobstaranie nového prístrojového vybavenia a celkové skvalitnenie fungovania nemocnice,“ povedal vedúci prevádzkovo-technického odboru FNsP Nové Zámky Patrik Svorad.



Nemocnica modernizáciou ušetrí ročne viac ako 8152 megawatthodín zemného plynu, 1177 megawatthodín elektriny a 40.535 kubických metrov vody. Náklady na vykurovanie, elektrinu a vodu klesnú nemocnici celkovo o viac ako 35 percent. Významný je aj pozitívny vplyv na životné prostredie, emisie oxidu uhličitého sa ročne znížia o 2000 ton. Na teple ušetrí nemocnica ročne vyše 470.000 eur, zavedenie efektívnejšieho vodného hospodárenia prinesie úspory vo výške 235.000 eur. Obmena zastaraných svetelných zdrojov v počte viac ako 2000 kusov moderných LED svietidiel usporí takmer 32.000 eur.



Modernizácia bola realizovaná podľa harmonogramu počas plnej prevádzky nemocnice. „Projekt bol veľmi náročný, zahŕňal výstavbu dvoch kotolní, z toho jednej kombinovanej para a teplá voda, ďalej výmenu osvetlenia vo väčšine nemocničných budov, modernizáciu vybavenia práčovne, obmenu transformátora, kompresorov na stlačený vzduch a rekonštrukciu vzduchotechniky,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti e-Dome Tomáš Ševčík.



Fakultná nemocnica Nové Zámky je najväčším spádovým zdravotníckym zariadením pre juhozápadné Slovensko. V minulom roku disponovala takmer 700 lôžkami, 18 lôžkovými oddeleniami a 60 všeobecnými a špecializovanými ambulanciami. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť už takmer 40 rokov.