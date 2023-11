Modernizáciu domova sociálnych služieb v Košútoch ukončili

Košúty 9. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ukončil modernizáciu priestorov v zariadení sociálnych služieb v Košútoch v okrese Galanta. Do rekonštrukcie a prístavby kuchyne domova sociálnych služieb pre dospelých, ktorého je zriaďovateľom, investoval takmer 450.000 eur, informoval predseda kraja Jozef Viskupič.



Realizácia prístavby novej časti kuchyne zahŕňala búracie a stavebné práce, boli osadené plastové okná, namontovaná nová elektroinštalácia, vodoinštalácia, kúrenie aj kanalizácia. V pôvodnej časti kuchyne boli vybudované nové priestory, vymenená podlaha a elektroinštalácia.



V tomto roku bola do kuchyne dodaná a namontovaná vzduchotechnika spolu s modernou kuchynskou technológiou. Krajská samospráva dokončila aj nový vjazd do zariadenia, pričom v areáli vznikli nové parkovacie miesta.