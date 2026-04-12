Modernizáciu Obchodnej akadémie v Prievidzi chcú ukončiť v lete
Nosnou súčasťou modernizácie školy je tiež vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v najnovších trendoch.
Autor TASR
Prievidza 12. apríla (TASR) - Objekt Obchodnej akadémie (OA) v Prievidzi prechádza rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Projekt modernizácie odborného vzdelávania za takmer tri milióny eur zahŕňa okrem stavebných úprav, ktoré chcú ukončiť v lete, i vzdelávanie pedagógov a nákup nového vybavenia. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Patrícia Mutňanská.
„Naším cieľom je, aby sa priestory stihli skolaudovať ešte počas prázdnin, škola sa mohla presťahovať a nový školský rok 2026/2027 sa už začal v moderných priestoroch,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Nosnou súčasťou modernizácie školy je tiež vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v najnovších trendoch, akými sú digitálny marketing, umelá inteligencia či internetová bezpečnosť. „Pedagógovia tak budú môcť efektívne využívať nové materiálno-technické vybavenie, čo je poslednou realizovanou aktivitou projektu. V škole sa tak zriadi 20 špecializovaných učební a miestností vybavených počítačmi, tabletmi, interaktívnymi displejmi či audiovizuálnou technikou,“ priblížila Mutňanská. Súčasťou vynovených priestorov bude podľa nej okrem učební praktického vyučovania, kmeňových či jazykových učební aj konferenčná miestnosť alebo komunitné a kreatívne centrum.
„Po realizácii týchto aktivít projektu modernizácie bude škola plne bezbariérová a inkluzívna. Zároveň bude aj ekologická, počítame s viacerými zelenými opatreniami, ako sú napríklad nádrže na zachytávanie dažďovej vody. Škola bude aj digitálne vybavená, keďže do všetkých učební budú zavedené optické káble,“ doplnil riaditeľ školy Ivan Kadlečík a podotkol, že OA bude tiež bezpečnejšia, keďže sa tam realizujú i protipožiarne opatrenia.
Súčasťou aktivít projektu je aj aktualizácia dvoch školských vzdelávacích programov - odboru obchodná akadémia a pomaturitného štúdia hospodárskej informatiky, ako i tvorba nového vzdelávacieho programu obchodná akadémia - bilingválne štúdium.
Náklady na projekt modernizácie odborného vzdelávania na OA v Prievidzi sú vo výške takmer tri milióny eur, zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu predstavujú viac ako 2,7 milióna eur, zvyšných takmer 240.000 eur dáva TSK zo svojho rozpočtu. „Stavebné práce sú v hodnote približne 1,8 milióna eur, zvyšná časť vo výške 1,2 milióna eur je venovaná na kúpu moderných technológií, aby sa zlepšili výučbové procesy,“ konkretizoval Baška.
OA v Prievidzi je jednou zo siedmich krajských stredných škôl, ktorú sú zapojené do projektu modernizácie vzdelávania na hornej Nitre. V rámci neho kraj preinvestuje do vzdelávania na hornonitrianskych školách celkovo viac ako 23,9 milióna eur, z čoho takmer 22 miliónov eur pokrývajú zdroje získané z Fondu na spravodlivú transformáciu.
