Modra finišuje prípravu letného kúpaliska na sezónu

Modra 10. mája (TASR) - Tohtoročnú sezónu na letnom kúpalisku v Modre by samospráva chcela otvoriť 7. júna. Mesto to uvádza na sociálnej sieti.



„V máji dobudujeme nový chodník pri detskom bazéne a opravíme zatekajúcu strechu. Následne pripravíme areál a bazény na kontrolu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby sme stihli mestské kúpalisko otvoriť 7. júna, ak sa všetko podarí, ako má,“ informovalo mesto s tým, že definitívny termín otvorenia ešte oznámi.



V júni bude prevádzka počas pracovných dní od 13.00 do 19.30 h, počas víkendov od 9.00 do 19.30 h.



Vstupné sa zvýši. „Aktuálny cenník reflektuje zvýšenú DPH a vplyv konsolidačných opatrení vlády,“ vysvetlilo mesto.