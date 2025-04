Modrá hliadka organizuje v Bratislave Deň povedomia o autizme

Bratislava 2. apríla (TASR) - Občianske združenie Modrá hliadka organizuje v stredu osvetové podujatie Deň povedomia o autizme. Koná sa v komunitnom centre nákupného centra na Ivanskej ceste v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Pripravené sú prednášky, moderované diskusie s aktuálnymi dátami i ďalší program. Vstup je bezplatný. TASR o tom informovali organizátori.



Pre návštevníkov sú pripravené stretnutia s odborníkmi, informačné stánky, osem prednášok a osem moderovaných diskusií. Chýbať nebude ani simulátor autizmu vo virtuálnej realite, snoezelen stany, záťažové pomôcky či ukážka sebaobrany pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. K dispozícii budú aj knihy o neurodiverzite a inklúzii, modré loptičky, detský svet, guľôčkové bazény i relax zóna. Podujatie sa koná od 10.00 do 19.30 h.



Občianske združenie založili manželia Martin Budaj a Marianna Budajová po tom, ako bola ich synovi v roku 2021 diagnostikovaná porucha autistického spektra. Modrá hliadka prináša digitálne projekty, vyvíja Kompasio - autizmus v apke, zvyšuje povedomie o autizme v online prostredí a snaží sa o scitlivovanie spoločnosti smerom k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Redakcia vydáva cyklus komorných nahrávok o autizme Očný kontakt, výber zaujímavostí zo sveta neurodiverzity Ležiaca osmička, autorské články, rozhovory, publikácie a príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých prepája autizmus s aktuálnymi témami.