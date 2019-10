Modra si pripomenie udalosti z novembra 1989 projektom 89-Ty

Bratislava 26. októbra (TASR) - Filmové projekcie, divadelné predstavenia, koncerty či diskusie. Aj to je súčasťou projektu "89-Ty", ktorým si v meste Modra pripomenú 30. výročie udalostí z novembra 1989 a priblížia princípy slobody, demokracie a humanizmu. Projekt, ktorého program bude trvať počas novembra, pripravilo Artforum Pezinok a Kultúrne centrum Modra.



"Odkaz Novembra 1989 je pre nás príležitosťou diskutovať aj o súčasných spoločenských a politických témach. Tohtoročný komorný cyklus nadväzuje na sériu diskusií a rozhovorov, ktoré v Modre už štyri roky organizujeme ako oslavu Dňa boja za slobodu a demokraciu," informovali TASR organizátori podujatia. Tvrdia, že pre Modru a kultúrnu komunitu je dôležité neustále si pripomínať odkaz Novembra '89, pretože sloboda nie je samozrejmosťou a bez zodpovedného prístupu často vedie k ďalším formám totality.



"Projekt vytvára priestor na kvalitnú diskusiu reflektujúcu hodnoty demokratickej spoločnosti. Tento rok sme na stredné školy do Modry pozvali Divadlo Jána Palárika v Trnave s interaktívnou inscenáciou Nemá trieda, ktorá je ušitá na mieru jednej triedy a jednej vyučovacej hodiny. Hra študentom približuje udalosti jesene 1989," priblížili organizátori.



V knižnici bude diskusia s Ľubou Lesnou o jej knihe Tisícročná žena, ktorá je výpoveďou žien túžiacich žiť pravdivo a dôstojne, no aj o boji proti nepriateľskej a nespravodlivej štátnej moci. Plánované sú aj verejné projekcie filmov Amnestie a Skutok sa stal. "Udalosti Novembra `89 ako aj realitu dnešných dní v oboch krajinách priblížime v diskusii so vzácnym hosťom - českým hudobníkom, skladateľom, občianskym aktivistom a niekdajším politikom Michaelom Kocábom. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijalo aj pražské Divadlo na tahu, ktoré je dvorným divadlom hier Václava Havla," spresnili organizátori.



Chýbať nebudú ani koncerty Andreja Šebana a Karpatských Chrbátov so špeciálnym hosťom a frontmanom Pražského výběru Michaelom Kocábom.