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Modranské vinobranie prinesie tri dni plné vína, jedla či remesiel
Na vinobraní zostáva aj tento rok tradičná zonácia. Chýbať nebude hlavné pódium Kulturák, kde sa budú konať koncerty najväčších mien.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Modranské vinobranie 2026 prinesie od piatku tri dni plné vína, gastronómie, tradičných remesiel či kultúry. Pre návštevníkov sú pripravené koncerty Jany Kirschner, skupiny Vidiek, Chiki Liki Tu-a, Bystríka, A.M.O. či Bukasového Masívu. Novinkou tohto ročníka je Silent Disco, súčasťou vinobrania je aj sprievodný program. TASR o tom informovala Zuzana Tichá z Kultúrneho centra Modra.
„Vinobranie je silnou tradíciou, ktorá patrí k nášmu mestu a jeho vinárom. Každoročne sa snažíme počas oberačkových slávností spojiť kvalitné modranské vína, špičkovú hudbu, dobré jedlo a jedinečnú atmosféru historickej Modry,“ uviedol dramaturg podujatia a riaditeľ Kultúrneho centra Modra Ján Sklenár.
Na vinobraní zostáva aj tento rok tradičná zonácia. Chýbať nebude hlavné pódium Kulturák, kde sa budú konať koncerty najväčších mien. Súčasťou bude aj Starý trh, ktorý bude patriť domácej alternatívnej a klubovej scéne. Samozrejmosťou je aj gastrozóna, remeselné stánky, kolotoče, tvorivé dielne a oddychová zóna.
„Milovníci vína si budú môcť vychutnať ponuku vo Vínostane združenia Víno z Modry, vo Vínozóne spolku Vincúr a na verejnej degustácii jubilejného 10. ročníka súťaže Víno Modranského vinobrania 2026 v sobášnej sieni mesta,“ priblížila Tichá.
Ako doplnila, Modranské vinobranie sa začne v piatok o 17.00 h na Starom trhu symbolickým odomykaním viech.
„Vinobranie je silnou tradíciou, ktorá patrí k nášmu mestu a jeho vinárom. Každoročne sa snažíme počas oberačkových slávností spojiť kvalitné modranské vína, špičkovú hudbu, dobré jedlo a jedinečnú atmosféru historickej Modry,“ uviedol dramaturg podujatia a riaditeľ Kultúrneho centra Modra Ján Sklenár.
Na vinobraní zostáva aj tento rok tradičná zonácia. Chýbať nebude hlavné pódium Kulturák, kde sa budú konať koncerty najväčších mien. Súčasťou bude aj Starý trh, ktorý bude patriť domácej alternatívnej a klubovej scéne. Samozrejmosťou je aj gastrozóna, remeselné stánky, kolotoče, tvorivé dielne a oddychová zóna.
„Milovníci vína si budú môcť vychutnať ponuku vo Vínostane združenia Víno z Modry, vo Vínozóne spolku Vincúr a na verejnej degustácii jubilejného 10. ročníka súťaže Víno Modranského vinobrania 2026 v sobášnej sieni mesta,“ priblížila Tichá.
Ako doplnila, Modranské vinobranie sa začne v piatok o 17.00 h na Starom trhu symbolickým odomykaním viech.