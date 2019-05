Modranský piknik oživí zlatú éru minulého storočia

Pomalá hudba šelakových platní či dobová módna prehliadka oživia éru minulého storočia. Stane sa tak na tradičnom Modranskom pikniku v sobotu 11. mája v letovisku Harmónia. Foto: Branislav Macháč

Modra 6. mája (TASR/TERAZ.sk) - Pomalá hudba šelakových platní či dobová módna prehliadka oživia éru minulého storočia. Stane sa tak na tradičnom Modranskom pikniku v sobotu 11. mája v letovisku Harmónia.Riaditeľka Kultúrneho centra Modra Marcela Kvetková pre TASR uviedla, že tento rok majú pripravený dobovo realistický hudobný program.priblížila Kvetková.dodala.Dobovo ladená udalosť ponúka zároveň špecialitu – burzu vinylových platní. Rodiny s deťmi si môžu vyrobiť hmyzí domček spoločne so združením Permavia, ísť si zahrať skautské hry do prírody so skautským zborom Fénix. Celkovú atmosféru spestrí tradičné bábkové divadlo Juraja Hamara Teatro Carnevalo.