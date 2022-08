Modranský predstavil volebný program, prioritou je verejná doprava

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marek Modranský v stredu oficiálne predstavil svoj volebný program, s ktorým sa bude v jesenných voľbách uchádzať o hlasy voličov. Ako odborník na dopravu považuje za kľúčové urovnanie sporov a vzťahov s dopravcami a rozvoj verejnej dopravy.



Modranského volebný program pokrýva sedem oblastí a to dopravnú infraštruktúru, školstvo, zdravotníctvo, cestovný ruch, životné prostredie a regionálny rozvoj. Prioritou je najmä verejná doprava. Tvrdí, že program pripravoval spoločne s odborníkmi tak, aby bol splniteľný a založený na udržateľnom financovaní.



Modranský skritizoval rozvoj verejnej dopravy v uplynulých rokoch i súdne spory medzi BBSK a dopravcom SAD Zvolen. "Z pozície budúceho predsedu BBSK preto urýchlene napravím škody, a to po finančnej, zmluvnej a vzťahovej stránke. Urovnanie sporov považujem za prvý potrebný krok k tomu, aby mohli znovu začať robiť nové služby pre ľudí v našom kraji a predišli sme ďalším žalobám, súdnym sporom a škodám pre kraj," uviedol Modranský.



V rámci rozvoja verejnej dopravy chce Modranský do autobusových spojov zaviesť nové SMART riešenia, upraviť chce aj ceny cestovného, ktoré by podľa jeho slov mali zohľadňovať socioekonomické pomery v kraji. Dôležitá je podľa neho i podpora integrovanej dopravy, prepojiť prímestskú dopravu so systémami mestskej hromadnej dopravy je podľa neho možné do dvoch rokov.



Modranský vo svojom programe počíta aj s posilnením verejnej dopravy v kraji a tiež s posilnením medziregionálneho spojenia. "Okrem 500 autobusov, ktoré dnes prevádzkujú prímestskú dopravu, plánujem zaradiť ďalších 100 mikrobusov, ktoré budú dopĺňať najmä sedlovú a večernú prevádzku," dodal kandidát na predsedu BBSK s tým, že tieto spojenia by chcel zaviesť do každého mikroregiónu.



Modranský ohlásil kandidatúru na predsedu BBSK v polovici júna, ako informoval, na svoju kandidatúru už vyzbieral dostatočný počet podpisov. O hlasy voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Kandidovať plánuje aj na post poslanca mesta Banská Bystrica a post poslanca Zastupiteľstva BBSK.