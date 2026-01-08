< sekcia Regióny
Modrý Kameň a Veľký Krtíš upozorňujú obyvateľov na zakalenú pitnú vodu
Autor TASR
Veľký Krtíš 8. januára (TASR) - Mestá Modrý Kameň a Veľký Krtíš upozorňujú obyvateľov na zakalenú pitnú vodu. Dôvodom má byť porucha na hlavnom vodovodnom potrubí. Samospráva Modrého Kameňa občanom odporúča zabezpečiť si pitnú vodu v balenej forme.
Mesto Modrý Kameň na sociálnej sieti informovalo, že zakalenie pitnej vody bolo spozorované v stredu (7. 1.) v ranných hodinách. Samospráva v súvislosti s problémom kontaktovala Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť.
„Dnes bolo zo strany mesta vykonané opätovné telefonické overenie, pričom bolo oznámené, že situácia ešte nie je v poriadku a z dôvodu poruchy prebieha prečisťovanie vodojemu a potrubných rozvodov. Z uvedených dôvodov mesto odporúča obyvateľom zabezpečiť si pitnú vodu v balenej forme až do ďalšieho oznámenia,“ uviedlo mesto.
O probléme so zakalenou vodou občanov informovalo aj mesto Veľký Krtíš. Radnica zverejnila oznam Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, podľa ktorej došlo k dočasnému zhoršeniu kvality vody z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí. „Pracujeme na odstránení zákalu. Prosíme odberateľov o strpenie, kým nebude porucha odstránená,“ uviedla v oznámení spoločnosť.
