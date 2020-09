Múzeum hračiek v Modrom Kameni organizovalo večerné prehliadky

Modrý Kameň 18. septembra (TASR) – Večerné prehliadky hradu Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš počas letnej sezóny návštevníkov zaujali a ich návštevnosť bola nad očakávania. TASR to povedala Dáša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka Múzea bábkarských kultúr a hračiek, ktoré na hrade sídli.



„Aj v dôsledku epidemiologickej situácie sme sa v tomto roku rozhodli urobiť takéto menšie podujatia a cez prázdniny sme posledné dve júlové a všetky augustové soboty večer otvorili naše expozície. Ľudia mohli prísť o 19:00, 20:00 alebo 21:00. Tieto večerné prehliadky návštevníci ocenili, možno aj vzhľadom na to, že boli komornejšie a trochu iné,“ konštatovala Ďuríková, podľa ktorej na sériu podujatí zaznamenali pozitívne spätné väzby.



Dodala, že návštevníkov počas večerov zaviedli aj na miesta, kam v rámci bežných prehliadok nechodievajú. „Napríklad sme ich do expozícií na poschodí viedli po barokovom drevenom točitom schodišti či na panskú emporu nad Kaplnkou sv. Anny. Na nádvorí sme premietali filmy. Prvýkrát to bola komédia, druhýkrát horor, ktorý sa stretol s väčším záujmom návštevníkov,“ konkretizovala kultúrno-propagačná manažérka.



Dejiny hradu Modrý Kameň siahajú do 13. storočia a postavili ho zo sivo-modrého kameňa sopečného pôvodu, na základe ktorého dostal aj názov. Šesť storočí na ňom sídlil uhorský rod Balašovcov, ktorí ho vlastnili do polovice 19. storočia. Prešiel viacerými prestavbami. Pôvodný stredoveký hrad dostal na konci stredoveku nové opevnenie, ale Turci ho napokon v roku 1593 vypálili a vyhodili do povetria.



Renesančný hrad na jeho mieste vystavali v rokoch 1609 až 1612. Aj ten neskôr vyhorel a na zrúcanine jeho opevnenia stojí od roku 1730 trojkrídlový barokový kaštieľ, v ktorom od roku 1991 sídli múzeum. Spočiatku šlo o vlastivedné múzeum, od roku 1994 sa ako jediné na Slovensku špecializuje na hračky a bábkové divadlo. V roku 2002 sa stalo súčasťou Slovenského národného múzea.