Obnova zrúcaniny hradu Modrý Kameň pokračuje

Modrý Kameň 27. mája (TASR) - Obnova zrúcaniny goticko-renesančného hradu Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračuje. Objekt dlhodobo chátral, postupne však jeho múry zachraňujú a plánujú ho sprístupniť verejnosti. TASR o tom informovala riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Helena Ferencová.



Dodala, že projekt je zaradený do Programu Slovensko a práce na sprístupňovanie sú pripravené. „Čaká sa na vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa prác. Projektová dokumentácia vychádza z požiadaviek a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica,“ objasnila.



Obnovená a sprístupnená architektúra hradu bude samostatnou návštevníckou trasou a v rámci hlavnej turistickej sezóny. Bude aj miestom rôznych kultúrnych podujatí. Múzeum tak rozšíri svoju ponuku pre návštevníkov všetkých vekových kategórií vrátane ľudí s obmedzeným pohybom. Národnú kultúrnu pamiatku upravia na romantickú záhradu z 19. storočia, ako ju zanechali poslední majitelia. Súčasťou je vybudovanie trás pre návštevníkov, obnova historických schodísk i zábradlia. Upravia tiež plochy, vysadia zeleň, pribudnú aj lavičky. Informácie o mieste budú turistom k dispozícii v slovenskom, anglickom, maďarskom jazyku i v Braillovom písme na siedmich informačných paneloch.



Podľa riaditeľky je najväčšou výzvou projektu obnova južnej časti hradu, ktorá je nad obývanou časťou mesta Modrý Kameň. Spomenula, že vykazuje statické poruchy a je pevnou súčasťou juhovýchodnej terasy zrúcaniny. V roku 2021 pod ňou v neprístupnom teréne vybudovali trvalú bariéru. Financovali ju zo štátneho rozpočtu a bolo to pre bezpečnosť majetku a osôb pri obnovovacích prácach. „V tejto časti je nevyhnutné urobiť archeologický výskum i reštaurovanie zachovaných prvkov historickej architektúry,“ poznamenala s tým, že sú to gotické okno a text pamätnej tabule, ktorá sa zachovala v murive horného hradu.



Výsledky doterajšieho archeologického výskumu v rámci záchranných prác obvodových a havarovaných murív odhalili architektúru z obdobia gotickej podoby hradu a jeho prestavby. „Sú zdokumentované a budú obsahom informačného systému pre návštevníkov,“ pripomenula. Doplnila, že obnova je významná aj z hľadiska bezpečnosti mesta v okolí pamiatky, ako aj z hľadiska estetiky a zachovania kultúrneho dedičstva.