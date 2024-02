Modrý Kameň počas prázdnin pripravuje pre deti sériu tvorivých aktivít

Modrý Kameň 15. februára (TASR) - Múzeum na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pripravuje počas jarných prázdnin pre stredné Slovensko sériu tvorivých aktivít pre deti. Organizujú ich v termíne od 19. do 23. februára. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



Dodala, že expozície múzea sprístupnia od pondelka do piatka (19. - 23. 2.) s lektorským výkladom každú celú hodinu. Bude to od 9.00 h, posledný vstup do expozícií bude o 14.00 h. "Malí aj veľkí si môžu preveriť svoje zručnosti a vytvoriť si vlastnú hračku v remeselných dielňach," objasnila s tým, že každý deň budú vyrábať iný výrobok. Bude to pod dohľadom remeselníkov, ktorí priblížia prácu s textilom aj s drevom. V tvorivých dielňach múzea si od pondelka do piatka záujemcovia vyrobia aj vlastné puzzle.



Hrad Modrý Kameň otvoril v roku 2023 letnú turistickú sezónu koncom apríla a trvala do 31. októbra. Za tento čas ho navštívilo 23.942 turistov. "V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 3428," spresnila. Okrem stálych expozícií čakalo návštevníkov niekoľko noviniek. K dispozícii bol priestor na aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarská, remeselná a aj hračkárska dielňa. Nové priestory majú od minulého roka aj pokladnica a predajňa či priestory na expozíciu vinohradníckej tradície regiónu. Vlani pribudla na hrade i cukráreň.