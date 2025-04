Modrý Kameň pokračuje s obnovou Mariánskeho stĺpa aj tento rok

Modrý Kameň 1. apríla (TASR) - Mesto Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese chce pokračovať s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Mariánsky stĺp aj v tomto roku. Práce sa vlani začali pre zlý technický stav sochy. TASR o tom informovala primátorka Mária Bednárová.



Dodala, že celé reštaurovanie stojí takmer 30.000 eur. „Ministerstvo kultúry SR sme požiadali o dotáciu, dostali sme 9000 eur,“ objasnila s tým, že práce rozdelili do dvoch etáp. Prvá bola vlani, keď investovali 9000 eur. Samospráva dala ďalších 540 eur a hradila ich zo zbierky občanov. Prispeli do nej v rámci vyhlásenej mestskej výzvy na podporu tohto projektu. Podľa primátorky opäť žiadajú o externé zdroje od rezortu kultúry. „Ak sa to však nepodarí, v mestskom rozpočte vyčlenili poslanci financie na stĺp. Aby sme jeho obnovu ukončili do konca tohto roka,“ zdôraznila.



Národnou kultúrnou pamiatkou v Modrom Kameni je socha Madony na stĺpe. Bednárová spomenula, že pred rekonštrukciou bola v dezolátnom stave a niektoré jej časti postupne odpadli. „Podľa vyjadrenia reštaurátora je to veľmi vzácny exemplár. Pustili sme sa do toho preto, aby sme pre budúce generácie túto národnú kultúrnu pamiatku v meste zachovali,“ reagovala.



Ministerstvo kultúry SR v utorok potvrdilo, že vlani mesto Modrý Kameň získalo dotáciu na reštaurovanie v hodnote 9000 eur. Podotklo, že v tomto roku žiada na druhú etapu 14.400 eur.



Neskorobarokový stĺp so sochou postavili v polovici 18. storočia. Na valcovom kompozitnom stĺpe s korintskou hlavicou je osadená kamenná socha Nepoškvrnenej Panny Márie s Ježiškom na rukách. Nachádza sa oproti mestskému úradu v Modrom Kameni.