< sekcia Regióny
Modrý Kameň: V spojenej škole obnovia osvetlenie v učebniach
Odhadovaný harmonogram projektu je 14 mesiacov a plánované práce nebudú mať vplyv na výučbu v škole.
Autor TASR
Modrý Kameň 9. marca (TASR) - V Spojenej škole Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese naplánovali v tomto roku rekonštrukciu osvetlenia v učebniach či projekt Harmónia chutí a kvalita služieb. V rámci neho napríklad upravia exteriér školy. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom školy.
Dodala, že projekt Harmónia chutí a kvalita služieb bude v celkovej sume približne 915.000 eur. „Zameria sa najmä na modernizáciu exteriéru školy, vybudovanie nového multifunkčného ihriska a novej odbornej učebne,“ objasnila s tým, že tou bude kuchyňa zameraná na zážitkové varenie. V súčasnosti podľa nej pokračuje verejné obstarávanie. „Odhadovaný harmonogram projektu je 14 mesiacov a plánované práce nebudú mať vplyv na výučbu v škole,“ podotkla.
Okrem toho v škole naplánovali rekonštrukciu svietidiel v sume približne 80.000 eur. Práce v odhadovanej dĺžke maximálne šiestich mesiacov budú až po verejnom obstarávaní. Naplánovať ich chcú primárne tak, aby negatívne neovplyvnili vyučovací proces v škole.
Vlani boli v školskom zariadení dve investičné akcie. Prvá sa zamerala na rozvoj environmentálnej výchovy vo výške 17.000 eur. Kraj pripomína, že vďaka sume 180.000 eur z plánu obnovy prešla škola aj debarierizáciou.
V okrese Veľký Krtíš sa vlani spájali všetky stredné školy. Od 1. septembra tak vznikla jedna škola s názvom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš. Na uvedenej adrese je aj sídlo riaditeľstva školy.
Dodala, že projekt Harmónia chutí a kvalita služieb bude v celkovej sume približne 915.000 eur. „Zameria sa najmä na modernizáciu exteriéru školy, vybudovanie nového multifunkčného ihriska a novej odbornej učebne,“ objasnila s tým, že tou bude kuchyňa zameraná na zážitkové varenie. V súčasnosti podľa nej pokračuje verejné obstarávanie. „Odhadovaný harmonogram projektu je 14 mesiacov a plánované práce nebudú mať vplyv na výučbu v škole,“ podotkla.
Okrem toho v škole naplánovali rekonštrukciu svietidiel v sume približne 80.000 eur. Práce v odhadovanej dĺžke maximálne šiestich mesiacov budú až po verejnom obstarávaní. Naplánovať ich chcú primárne tak, aby negatívne neovplyvnili vyučovací proces v škole.
Vlani boli v školskom zariadení dve investičné akcie. Prvá sa zamerala na rozvoj environmentálnej výchovy vo výške 17.000 eur. Kraj pripomína, že vďaka sume 180.000 eur z plánu obnovy prešla škola aj debarierizáciou.
V okrese Veľký Krtíš sa vlani spájali všetky stredné školy. Od 1. septembra tak vznikla jedna škola s názvom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš. Na uvedenej adrese je aj sídlo riaditeľstva školy.