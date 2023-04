Košice 13. apríla (TASR) - Modrý turistický chodník Baránok - Alpinka je nepriechodný, dôvodom sú vývraty a polomy stromov. Informujú o tom Mestské lesy Košice na sociálnej sieti. Návštevníkov lesoparku zároveň žiadajú o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie upozornení aj na ostatných miestach s výskytom popadaných stromov. Ako pre TASR potvrdil magistrát mesta, chodník by mohol byť sprístupnený v závere mája.



Mestské lesy pripomínajú, že daždivé a vlhké počasie sprevádzané silným vetrom spôsobilo v nedávnom období častý výskyt pádov stromov aj na území košických lesov. "V záverečnej časti modro značeného turistického chodníka 'Baránok - Alpinka', približne na 300 metrov dlhom úseku pred napojením na asfaltovú lesnú cestu (Starú Bankovskú cestu), sa nachádza sústredená plocha početných padnutých stromov, vývratov a polomov," uvádza s tým, že to znemožňuje riadne a bezpečné užívanie chodníka. Preto pristúpili k jeho dočasnému uzavretiu. K mechanizovanému odstraňovaniu kalamitnej drevnej hmoty pristúpia hneď, ako to dovolia terénne podmienky, respektíve po preschnutí zavlhnutých plôch.



O uzávere informujú výstražné oznamy umiestnené na oboch koncoch trasy chodníka. Košické mestské lesy žiadajú verejnosť, aby dodržiavala uvedené upozornenia a v žiadnom prípade nevstupovala na miesta zasiahnuté veternou kalamitou.



Verejnosť môže o nebezpečných miestach na chodníkoch alebo v ich blízkosti informovať prostredníctvom správy cez sociálnu sieť alebo na web stránke www.meleskosice.sk.