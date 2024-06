Mokrade pod Zvolenským zámkom sú typické vŕbami, topoľmi i hniezdením

Zvolen 22. júna (TASR) - Mokrade pod Zvolenským zámkom sú zvyškom pôvodných spoločenstiev, ktoré boli niekedy pri rieke Slatina. Keď sa smerom na ne zadívajú jeho návštevníci, uvidia hniezda, napríklad volaviek. TASR o tom informovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.



Dodala, že popod Zvolenský zámok v minulosti tiekla rieka. V súčasnosti je už však regulovaná, posunutá. Mnohé fotografie a dobové záznamy podľa nej ukazujú, že popod zámkom bola v minulosti voda. "Tie zvyšky sú už relatívne malé, sú však veľmi zaujímavé. Je to mokraď, kde sú typické lužné porasty, vŕby, topole a sprievodné kroviny," zdôraznila. Podotkla, že zaujímavosťou je aj hniezdenie viacerých druhov vtákov, ktoré inak v mestskom prostredí až takú šancu pre prežitie nemajú, pretože sú viazané na vodu.



Ako uviedla, takéto miesta v mestskom prostredí sú dôležité pre biodiverzitu, čiže rôznorodosť prírody. Okrem toho sú prínosom pre mikroklímu, ochladzujú prostredie, dokážu pohltiť vodu i sýtiť podzemné vody. "Poskytnú aj príjemný zážitok, keď sa človek díva na zeleň a počúva tie druhy vtákov, ktoré tam žijú," spomenula.



Aj ďalšie prírodné zvolenské lokality združenie mapovalo, aby ich dostalo do územného plánu mesta ako miesta, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu. Vedia tak, čo v nich žije a rastie. Chodievajú do nich so žiakmi a využívajú ich na vysvetlenie významu takýchto miest v meste. Pozorujú takisto organizmy a robili aj rozbory vody. "Sú to miesta divočiny v mestskom prostredí. Človek môže vytvoriť niečo podobné, stojí to však veľa peňazí a údržba je drahšia," uzavrela Paulíková.