Mokrade v Koši a Laskári nezasypú, môžu sa stať chránenou lokalitou

Koš 8. augusta (TASR) - Mokrade v Koši a nováckej časti Laskár Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) nebudú musieť nakoniec zasypávať. Rozhodol o tom odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Trenčíne. Unikátnu lokalitu s desiatkami druhov vtákov a viacerými rastlinami majú ochranári záujem vyhlásiť za chránené územie.Rozhodnutie, v ktorom nesúhlasí so zmenou košskej a laskárskej mokrade, vydal Okresný úrad v Trenčíne koncom júna. Dospel k záveru, že zasypaním mokradí a ich rekultiváciou na poľnohospodárske pozemky by došlo k nenávratnému zničeniu a zániku biotopov európskeho a národného významu. Na úrad sa obrátili HBP, ktoré mali v zmysle banského zákona územie rekultivovať na ornú pôdu. To by znamenalo ich zánik, s čím nesúhlasili ochranári.skonštatoval zoológ zo ŠOP SR Správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Stanislav Harvančík.Dve najväčšie prepadliská pritiahli celú škálu na vodu viazaných živočíchov vrátane druhov európskeho významu, ako sú bobor a vydra, tiež chránenú hrabavku škvrnitú a najmä vtáky, priblížil ornitológ Vladimír Šrank.doplnil.Harvančík upozornil, že ukončením ťažobnej činnosti prestane byť lokalita zásobovaná vodou v takej miere, ako bola.doplnil. ŠOP už podľa odborníka pripravuje projekt, ktorého cieľom bude vyhlásiť územia za jednu z kategórií chránených lokalít.pripomenula hovorkyňa HBP Adriana Siváková. Medzi mestom Nováky a obcou Koš dochádzalo k poklesom terénu, vytvárali sa terénne depresie, ktoré sa postupne plnili povrchovou a podzemnou vodou. Časom sa z nich vyvinuli rozsiahle územia mokraďového charakteru, ktoré rýchlo kolonizovali spoločenstvá rastlín a živočíchov.