Moldava nad Bodvou: Koordinácia postupu môže zabrániť šíreniu žltačky

Moldava nad Bodvou 30. marca (TASR) - Na konkrétnych krokoch v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov ochorení žltačky typu A sa na spoločnom stretnutí v Moldave nad Bodvou dohodli začiatkom týždňa zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), epidemiológovia, lekári, školy aj predstavitelia samosprávy. Informuje o tom mesto Moldava nad Bodvou na svojej webovej stránke s tým, že cieľom bola koordinácia postupu jednotlivých organizácií a profesií tak, aby sa zabránilo nekontrolovateľnému rozširovaniu nákazy.



"Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že nejde o mimoriadnu situáciu a aj keď počet nakazených ľudí narastá už takmer do stovky, tento typ žltačky postihuje predovšetkým deti od piatich do deviatich rokov a ochorenie nemá taký závažný priebeh, aby ohrozovalo životy," uvádza mesto.



Podľa hlavného hygienika sú najdôležitejšou prevenciou hygiena, dôsledné umývanie rúk a vzhľadom na identifikované ohnisko nákazy v osade na Budulovskej ulici aj edukácia a celkové zvýšenie hygieny prostredia. Zdôraznil aj potrebu očkovania.



Problémom je podľa mesta aj zvýšený nápor na ordinácie pediatrov, ku ktorým chodia tí, ktorí prišli do styku so žltačkou na odbery a následne aj na očkovanie. Moldavským pediatrom by s týmito úkonmi mohli pomôcť študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rezidenti. Vedenie mesta poskytlo lekárom aj ďalšie oddelené priestory polikliniky tak, aby sa znížila pravdepodobnosť šírenia nákazy v čakárni.



Primátor mesta Slavomír Borovský tiež považuje za nevyhnutné odstrániť nahromadený kontaminovaný odpad v osade. "Môže byť hlavným zdrojom nákazy nielen pri tejto chorobe, ale aj rizikovým faktorom pri šírení ďalších nákazlivých ochorení. S touto požiadavkou sa mieni obrátiť na vládu SR a ďalšie kompetentné orgány," dodáva radnica. Borovský tiež apeloval na dodržiavanie preventívnych opatrení v školách a vo všetkých prevádzkach na území mesta.



Epidemiológovia od začiatku roka na Slovensku zaznamenali 302 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. ÚVZ eviduje v Košickom kraji spolu 293 prípadov, z toho 274 prípadov súvisí s prebiehajúcou epidémiou na košickom Luníku IX a v Moldave nad Bodvou, kde je v súčasnosti najsilnejšie ohnisko nákazy.