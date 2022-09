Moldava nad Bodvou má dvoch kandidátov na primátora, Medzev troch

Moldava nad Bodvou/Medzev 26. septembra (TASR) - V dvoch mestách v okrese Košice-okolie o posty primátorov zabojujú dokopy piati kandidáti. Kým sa v Moldave nad Bodvou o túto funkciu uchádzajú v jesenných komunálnych voľbách dvaja kandidáti, v Medzeve traja. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov, ktoré zverejnili samosprávy na svojich webových stránkach.



Kandidátmi na post primátora Moldavy nad Bodvou sú súčasný primátor Slavomír Borovský (nezávislý) a ekonóm Ján Csala (Aliancia). Do mestského zastupiteľstva kandiduje v piatich volebných obvodoch dokopy 38 ľudí, zvolení budú 13 poslanci. V tomto meste žije podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021 približne 10.300 obyvateľov.



Kandidátmi na post primátora Medzeva sú manažér Radoslav Gedeon (nezávislý), štátny zamestnanec Ján Mika (nezávislý) a súčasný primátor Matej Smorada (Hlas-SD, Sme rodina). Do mestského zastupiteľstva kandiduje 29 ľudí, zvolení budú 11 poslanci. V Medzeve podľa SODB 2021 žije okolo 4100 ľudí.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.