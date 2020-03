Moldava nad Bodvou začína s výstavbou nového trhoviska

Moldava nad Bodvou 8. marca (TASR) – S realizáciou projektu Trhovisko Encs - Encsi piactér začína v týchto dňoch mesto Moldava nad Bodvou. Trhovisko má vyrásť do konca júna na západnej strane Inkubátorového domu. Celkové náklady majú byť vo výške viac ako 168.000 eur, z toho spolufinancovanie mesta predstavuje okolo 8400 eur. Pre TASR to za radnicu uviedla Jana Kovácsová.



Má ísť o drevenú stavbu - prístrešok s vegetačnou sedlovou strechou na ploche 886 štvorcových metrov. Pod ňou bude na spevnenej ploche 36 predajných pultov, stojan na bicykle, pribudnú ďalšie stromy a lavičky. Parkovisko zostane zachované v menšom rozsahu v častiach pri podjazde a zo Školskej ulice. Radnica predpokladá, že celková suma bude po realizácii všetkých verejných obstarávaní nižšia.



Mesto získalo financie z cezhraničného programu Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko. Ako uvádza na svojej webovej stránke, konkrétne v projekte Meet the Local Needs sú partnermi okrem Moldavy nad Bodvou aj obec Buzica, mesto Encs, obec Hidasnémeti a občianske združenie Krásny Čerehát. „Týmto projektom sa zúročuje a dostáva na vyššiu úroveň dlhoročné partnerstvo s mestom Encs a cezhraničná spolupráca v celej spádovej oblasti naberie nový impulz. Vytvorí sa nová príležitosť na predaj žiadaného sortimentu najmä pre regionálnych výrobcov, pestovateľov a samostatne hospodáriacich roľníkov,“ povedal primátor Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský.



V meste nemajú stálu tržnicu, len určené podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Najfrekventovanejšie to je na Námestí mieru, kde sa realizuje sezónny trh a ambulantný predaj. V súčasnosti na trhovom mieste na sídlisku predáva svoje výrobky podľa evidencie 23 trhovníkov. Podľa Kovácsovej je záujem vysoký najmä v piatok a v sobotu, pričom trhové miesto využívajú najmä obyvatelia sídliska. Od umiestnenie novej tržnice do centra mesta očakávajú väčší záujem aj z dôvodu dostupnosti pre väčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta.



Ako pripomenula, keďže pôjde o predajné stánky pod strechou, tržnica bude môcť byť využívaná celoročne. „Navyše, Inkubátorový dom, na ktorý dispozične nadväzuje, má v prízemí veľkú sálu, kam sa v prípade nepriazne počasia môžu presunúť niektoré príležitostné alebo tematicky zamerané trhy, ako napríklad burzy, remeselnícke alebo hand-made výrobky a iné,“ dodala.