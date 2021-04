V Moldave nad Bodvou otvorili nové miestne trhovisko

Moldava nad Bodvou 24. apríla (TASR) - Vďaka slovensko-maďarskej spolupráci vzniklo v Moldave nad Bodvou nové miestne trhovisko. Oficiálne ho otvorili v sobotu aj za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Financie na tento projekt získalo mesto z cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v úzkej spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je KSK. Terezková ozrejmila, že výstavba trhoviska sa začala v marci 2019, financovaná bola prevažne z eurofondov vo výške viac ako 168.000 eur. Svoje produkty tam budú predávať lokálni výrobcovia a producenti z pohraničného regiónu Krásny Cserehát.



Ako priblížil Trnka, nové trhovisko ponúkne priestor pre drobných farmárov, pestovateľov a výrobcov, ktorí dostanú viac príležitostí presadiť sa. „V regióne s nízkou zamestnanosťou tak vznikne nový impulz pre vytvorenie nových pracovných miest a v konečnom dôsledku aj zvýšenie kvality života. Obyvateľom sa na stôl dostanú produkty spracované v novovzniknutých závodoch v rámci ďalšej časti Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát,“ uviedol predseda KSK.



Súčasťou predajného miesta s rozlohou 313 štvorcových metrov sú aj pulty na tovar. Projekt podľa Terezkovej počíta aj s ekologickým dosahom na životné prostredie, pretože trhovisko má zelenú strechu, ktorá predchádza prehrievaniu počas leta. „Obyvatelia si budú môcť kúpiť kvalitné a čerstvé lokálne výrobky od miestnych farmárov, priestor však dostanú aj produkty zdravej výživy a modernej gastronómie, ako pražené semiačka, tekvicový olej či zeleninové a ovocné šťavy,“ opísala hovorkyňa.



Trhovisko vzniklo v rámci projektu Meet the Local Needs, ktorý je súčasťou komplexného Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre Cserehát, ktorý potrvá do roku 2022. Okrem trhoviska v Moldave nad Bodvou vznikne v rámci projektu aj jedno ďalšie v obci Buzica v okrese Košice-okolie a tri na maďarskej strane.