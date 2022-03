Budovu školy postavili v Moldave n. Bodvou z financií maďarskej vlády

Moldava nad Bodvou 23. marca (TASR) – V novej budove v Moldave nad Bodvou (okres Košice-okolie) začala pôsobiť cirkevná spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Objekt na ulici Československej armády dala postaviť Nadácia pre budúcnosť výlučne z finančnej podpory maďarskej vlády, celkové náklady vrátane kúpy pozemku, stavebných prác a zariadenia sú v hodnote 8,8 milióna eur. V stredu budovu slávnostne odovzdali do užívania.Cirkevná spojená škola blahoslavenej Sáry Salkaházi, pod ktorú patrí materská a základná škola a gymnázium, vznikla v roku 2015. Aktuálne má celkovo 234 žiakov, zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Košiciach. "" povedal pre TASR riaditeľ školy István Nagy.Pozemok objektu má rozlohu takmer tri hektáre, výstavba prebiehala od konca roka 2018 do 15. decembra 2021, keď budovu skolaudovali. Žiaci základnej školy a gymnázia sa v nej začali učiť tento mesiac. Keďže školská jedáleň začne prevádzku až neskôr, škôlkari by sa podľa plánov mali nasťahovať v septembri.Podľa predsedu Nadácie pre budúcnosť Csabu Bartóka v meste bola pred desiatimi rokmi potreba novej školy, no samospráva na to vlastné zdroje nemala. Nakoniec sa ich podarilo získať od maďarskej vlády." povedal Bartók. V prípade získania ďalších financií je podľa neho v pláne aj výstavba internátu či plavárne.Na slávnostnom podujatí so strihaním pásky vystúpili aj zástupcovia cirkví a štátny tajomník maďarského úradu vlády pre národnú politiku Árpád János Potápi.