Moldava nad Bodvou si vezme úver na odkúpenie nehnuteľného majetku

Moldava nad Bodvou 6. marca (TASR) – Mesto Moldava nad Bodvou chce odkúpiť nehnuteľný majetok od spoločnosti Trade TK, využiť ho plánuje na prevádzkovanie školských zariadení, sociálnu a pastoračnú činnosť. Mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí za účelom odkúpenia budovy schválili prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 289.000 eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa radnice Jana Kovácsová.



Hlavný dôvod odkúpenia podľa prednostky mestského úradu Kláry Vranaiovej súvisí s povinnou predškolskou dochádzkou pre všetky päťročné deti. „Mesto sa musí už teraz zodpovedne rozhodnúť, ako túto povinnosť zabezpečí. V Moldave nad Bodvou k 1. septembru 2021, v čase, keď zákon nadobudne účinnosť, pribudne 90 detí navyše oproti tým, ktoré už predškolské zariadenia navštevujú. Kapacita škôlok je už v súčasnosti na maxime,“ vysvetlila.



„Máme v pláne tu prevádzkovať predškolské zariadenie so všetkým, čo k tomu patrí. S podávaním stravy, s telocvičňou a veľkou výhodou je aj dvor, kde je možné zriadiť detské ihrisko,“ spresnila prednostka s tým, že objekt je možné využiť aj na prevádzkovanie pastoračného centra, ktoré by sa venovalo hlavne práci s rodinami. „Taktiež by sme tu radi vytvorili zázemie pre terénnu sociálnu prácu, ktoré v súčasnosti sídli vo viacerých budovách v meste,“ dodala. Mesto Moldava nad Bodvou zriaďuje päť predškolských zariadení, ktoré v súčasnosti navštevuje 307 detí. Predškolskú starostlivosť poskytuje aj jedno súkromné cirkevné školské centrum.



Radnica pripomína, že objekt, ktorý spoločnosť ponúkla spolu s ďalšími parcelami na odpredaj, bol pôvodne stavaný na vzdelávacie účely - dielne pre vtedajšiu Strednú poľnohospodársku školu. Administratívna budova bola postavená v roku 1959 a v roku 1964 k nej bola prevádzkovo pripojená prístavba. Neskôr slúžila na súkromné účely ako pekáreň. Mesto uvádza, že podľa vlastníka bola budova niekoľkokrát zrekonštruovaná, naposledy v roku 2015. Za výhodu považuje aj blízkosť bioplynovej stanice.